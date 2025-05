Brojna i ambiciozna hrvatska nacionalna vrsta sutra kreće u Erevan na 60. Prvenstvo Europe

Čak 37 hrvatskih karataša i parakarataša nastupit će na predstojećem Prvenstvu Europe u Armeniji. Brojna hrvatska delegacija put Erevana kreće u nedjelju popodne a put glavnog grada ove tromilijunske kavkaške države predsjednik Hrvatskog karate saveza Davor Cipek krenut će već danas.

Naime, Cipi je i glavni tajnik Europskog karate saveza, s ambicijom da to bude i naredne četiri godine, pa mu valja pripremiti teren za Izbornu skupštinu koja će se održati u utorak i na kojoj će se, tajnim glasovanjem, izabrati novi Izvršni odbor. A na njegovoj prvoj sjednici predsjednik Antonio Espinos, iz redova članova IO-a, predložit će dva dopredsjednika i glavnog tajnika.

- U Erevanu će biti prisutni svi čelnici nacionalnih karate saveza osim onog iz susjednog Azerbajdžana, zbog političkih problema između tih dviju zemalja. Nije tajna da želim reizbor i da se nadam jako dobrom glasačkom rezultatu kako bi na mjestu glavnog tajnika Europskog karate saveza ostao sve do 2029. godine.

Važno je imati utjecaj

A hrvatski karataši drže mu palčeve da to tako i bude jer nije nevažno imati prvog operativca na čelu EKU-a. Ako ništa drugo za vjerovati je da će to pridonositi poštenijem suđenju za koje se Cipek itekako zalaže.

Inače, na posljednjem Prvenstvu Europe, lani održanom u Zadru, hrvatski karataši i parakarataši osvojili su sedam medalja. Stoga reprezentativci i reprezentativke koje izbornički predvode Danil Domdjoni (seniori), Ivana Bebek Bašić (seniorke), Ivan Ermenc (kataši), Marijana Kiuk (katašice) te Danijel Kufner (parakarataši) na ovaj put kreću s medaljaškim ambicijama.

Naslove europskih prvaka u Erevanu će braniti Anđelo Kvesić (teška), Ivan Martinac (75 kg) te Ema Sgardelli (50 kg) a za odličje će i ovaj put konkurirati brončani poluteškaš iz Zadra, negdašnji svjetski prvak, Ivan Kvesić.

U zoni borbi za odličje naći bi se mogle i Jelena Pehar (55 kg) te Mia Greta Zorko (61 kg), Sadea Bećirović (68 kg) i Nikolina Golomboš (preko 68 g) koje će i u odsustvu ozlijeđene Lee Vukoje činiti ekipu vrijednu odličja. A tako nekako razmišlja i predsjednik Saveza:

- Bilo bi sjajno kada bismo se iz Erevana vratili sa četiri odličja no i dva bi bila uspjeh s obzirom da kao glavni tajnik EKU-a znam što sve druge zemlje čine da budu što uspješnije. Uostalom, Prvenstvo Europe je kvalifikacijsko za Svjetsko prvenstvo koje će se potkraj godine održati u Kairu. S obzirom na ono što je složio stručni stožer, ženska ekipa će biti vrlo konkurentna a medalja će im biti dohvatljiva budu li taj dan cure bistre glave. Muška borbena momčad jest pak pomlađena no i unutar nje mi imamo jakih karika i ona također može visoko. Posebno me veseli što smo uznapredovali u katama, jer tu smo posljednjih godina malo stagnirali, pa se nadam daljnjem usponu naših kataša.

Po pitanju kataša nadovezala se pak kataška izbornica Marijana Kiuk:

- U katama se i u muškoj i u ženskoj konkurenciji događa velika smjena naraštaja a mi imamo miks seniora i mlađih seniora kojima se otvaraju vrata uspjeha.

Ono što je zanimljivo jest da po pitanju izbora predstavnika u pojedinačnim kategorijama izbornici nisu imali puno posla.

- Niti jedna pojedinačna kategorija nije odlučena odlukom izbornika već su to sportaši i sportašice sami izborili kroz kvalifikacijski postupak odnosno turnire koji se boduju. Neki od njih su srednjoškolci, neki studiraju a neki već i rade ali daju sve od sebe da bi nas zastupali na velikoj sceni.

Legendarna braća Kvesić

Osim braće Kvesić, koji već godinama predstavljaju sami svjetski vrh (Anđelo je dvostruki europski prvak a Ivan bivši svjetski prvak), baš kao što je to nekad činio današnji muški izbornik Danil Domdjoni (svjetski i europski prvak), presici su nazočili još i parakarataši Danijela Tomić i Stipe Barić, kataš Dino Huić, kataška trenerica Marijana Kiuk i dugogodišnja članica ženske borbene ekipe Sadea Bećirović koja je istaknula:

- Na posljednjem Prvenstvu Europe smo bile pete i to nam je veliki motiv kako bismo se vratile na postolje. Vjerujem da smo ekipa za odličje.

U to vjeruje i njihov bivši izbornik, a sada trenerski šef karatašima, Domdjoni.

- Jako dobro znam što ta ekipa može. Stavljati pritisak na njih nakon toliko ekipnih medalja nema smisla. Njima treba dati mirnoću a one iz te pozicije mogu dati najbolje. Dakako, i dečke treba sačuvati pritiska, da imaju svoj mir. Kako momčadski tako i pojedinačno jer oni znaju svoje prednosti ali i zamke koje ih čekaju.