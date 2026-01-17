Kapetan Hrvatske javio se nakon drame: 'Večeras sigurno nećemo dobro spavati...'

Hrvatska rukometna reprezentacija pobjedom je otvorila Europsko prvenstvo u Malmöu, no umjesto laganog zagrijavanja protiv autsajdera Gruzije, navijači su svjedočili pravoj drami. Izabranici Dagura Sigurdssona slavili su s konačnih 32:29, ali tek nakon iscrpljujuće borbe u kojoj je debitant na velikim natjecanjima u nekoliko navrata imao i vodstvo. Svi su očekivali miran start turnira, no umjesto sigurne predstave, Kauboji su morali pokazati karakter kako bi izbjegli senzacionalan poraz i upisali prva dva boda u skupini E.

Početak utakmice bio je sve samo ne idealan. Umjesto čvrste i agresivne obrane po kojoj su poznati, hrvatski rukometaši djelovali su uspavano i nepovezano, dopuštajući Gruzijcima da se razigraju. Hrabri suparnici igrali su bez respekta i koristili svaku pogrešku, što je u jednom trenutku rezultiralo i nevjerojatnim vodstvom od šest pogodaka razlike. Hrvatska je bila na konopcima, a potpuni potop spriječen je tek u završnici prvog dijela, kada je serijom golova izboreno minimalno vodstvo na poluvremenu (15:14), koje je nudilo tek lažnu sigurnost pred napet nastavak.

Nakon utakmice, pred novinare je izašao kapetan Ivan Martinović, koji je iskreno priznao da je momčad podbacila. "Veliki kaos na početku. Mislim da smo startali u grču. Imao sam osjećaj da smo svi htjeli dati i previše pa nismo pronašli našu igru. U prvih dvadesetak minuta nije bilo onog na čemu smo radili. Vidjeli smo da danas svi igraju rukomet, ali nismo se predali, pokazali smo karakter i najvažnije je da su dva boda tu", izjavio je Martinović, strijelac četiri pogotka.

Kapetan je naglasio kako će oporavak do sljedećeg dvoboja protiv Nizozemske biti veći psihološki nego fizički izazov. "Imamo puno iskustva i odličan kondicijski tim. Veći problem je psiha. Nećemo tako dobro spavati večeras, ali trebamo se smiriti i opustiti. Prva utakmica je uvijek nekako najteža. Znam da ćemo u sljedećoj utakmici biti bolji", zaključio je, zahvalivši navijačima koji su bili velika podrška s tribina Malmö Arene.

Sličnog je mišljenja bio i najbolji pojedinac u hrvatskim redovima, Mario Šoštarić, koji je s osam golova bio najefikasniji igrač utakmice i zasluženo proglašen igračem dvoboja. "Bitna su dva boda, ali Gruzijci su nas dosta potrošili. Znali smo da su individualno dobri, da imaju jake pucače. U prevelikom grču smo ušli u utakmicu, što je neprihvatljivo za Europsko prvenstvo", rekao je Šoštarić, koji je posebno kritičan bio prema obrambenoj igri u početku susreta. "Mislim da do dvadesete minute nismo napravili faul. Zato je bilo jako teško i Kuzmi braniti, ostavili smo ga na streljani." Vjeruje da je ovo bila važna opomena i da momčad mora skinuti pritisak koji je sama sebi nametnula. "Nije ovo danas realni pokazatelj naše snage, mislim da smo dosta bolji i da ćemo to pokazati za dva dana", poručio je. Hrvatsku sljedeći ispit čeka u ponedjeljak u 18:00 sati protiv uvijek neugodne Nizozemske