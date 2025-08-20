Brekalo na pragu važnog transfera! Ide stopama Prosinečkog, Fiorentina ga je pustila

Josip Brekalo (27) na pragu je transfera u Real Oviedo, javlja Fabrizio Romano. Hrvatski ofenzivac stiže u redove novog člana La Lige kao slobodan igrač nakon što ga Fiorentina više nije imala u planovima. Dugo je tražio novu sredinu, a sada ju je pronašao u Španjolskoj.

Prošlu sezonu proveo je na posudbi u turskoj Kasimpasi, gdje je u 23 nastupa upisao četiri pogotka i dvije asistencije. Prije toga nastupao je za Hajduk, u kojem je tijekom prve polovice 2024. godine odigrao 16 utakmica te ostvario učinak od dva gola i osam asistencija.

Brekalo je član Fiorentine postao 2023. godine dolaskom iz Wolfsburga za 1.7 milijuna eura. Njemački klub doveo ga je još 2016. iz Dinama Zagreb za 10 milijuna eura, a osim što je nastupao za Wolfsburg, bio je posuđen Stuttgartu i Torinu.

Oviedo se nakon 24 godine vratio u španjolsku elitu i sezonu otvorio porazom 2:0 kod Villarreala. Dolaskom Brekala dobit će i petog Hrvata u povijesti kluba. Prije njega dres Ovieda nosili su Nenad Gračan, Janko Janković, Nikola Jerkan i Robert Prosinečki.