Bravo, cure! Hrvatska na otvaranju pobijedila Bugarsku

Hrvatska ženska teniska reprezentacija otvorila je nastup na turniru Prve skupine Fed Cupa u estonskom Tallinnu pobjedom protiv Bugarske sa 2-1.

Prvi bod donijela je Lea Bošković, pobjedivši sa 2-6, 6-4, 6-4 Isabellu Šinikovu, u meču u kojem su obje tenisačice imale velikih uspona i padova.

Šinikova je u jednom trenutku imala 6-2, 3-2 i servis, no Lea je preokretom došla do lopte za vodstvo 4-0 u trećem setu. Tada se opet sve zakompliciralo, pa je Šinikova čak imala dvije break lopte pri rezultatu 4-4 u trećoj dionici, no mlada hrvatska tenisačica ostala je čvrsta i stigla do pobjede.

Na 1-1 potom je izjednačila Viktorija Tomova, svladavši Janu Fett rezultatom 6-2, 6-4, no potom je par u sastavu Darija Jurak, Jana Fett donio odlučujući bod, pobjedom 6-2, 3-6, 6-1 protiv Šinikove i Tomove.

Hrvatske tenisačice će u četvrtak imati slobodan dan, kad će se u grupi A sastati Ukrajina i Bugarska, a ponovno će u akciju u petak protiv Ukrajine, s početkom u 15 sati po srednjoeuropskom vremenu.

