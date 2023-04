Brat Bišćanovog stopera je košarkaški reprezentativac: 'Njegova potpora puno mi znači'

Vraća se na svoj stadion, zaigrat će protiv svog dojučerašnjeg kluba i sigurno će to biti drukčije emocije nego protiv ostalih suparnika. Naime, Mauro Perković u posljednji trenutak zimskog prijelaznog roka preselio se iz Istre 1961 u Dinamo, a plavi danas igraju protiv Puljana.

Novi trener Dinama Igor Bišćan u dvije utakmice koristio ga je na poziciji lijevog beka, igrao je u karijeri na toj poziciji, ali u načelu je stoper. Na lijevoj strani obrane Dinama dobro se snašao, pogotovu je bio dobar protiv Slavena Belupa kad je upisao i svoju prvu asistenciju u novom klubu.

Slagat će se sa Šutalom

Mauro Perković za prvu momčad Istre 1961 počeo je igrati sa samo 18 godina, i to na poziciji lijevog stopera.

– Preuzeo sam momčad nakon Ivana Preleca i vodio dvije utakmice, protiv Hajduka na Poljudu i Dinama na Drosini. On je već tada kao ulazni junior bio u kadru prve momčadi. U svome drugom mandatu stavio sam ga od početka na Rujevici protiv Rijeke. Tada smo, nakon dugo vremena, uzeli bod. Odlično se nosio s momčadi Rijeke u kojoj su tada bili Drmić, Murić, Andrijašević... Pokazao je svu raskoš talenta, odnosno ono što ga najviše krasi, mirnoću na lopti, nevjerojatnu inteligenciju i odličan tajming. Tu je krenuo konkretnije u seniorski nogomet i tu počinje prava njegova priča – kazao je Danijel Jumić koji Perkovića zna iz Istrine nogometne škole.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Isto zna i Josipa Šutala kojeg je trenirao dok je bio na posudbi u Istri.

– To su igrači sličnog profila. Jaki su na lopti i imaju najvažniju karakteristiku modernih stopera, a to je sposobnost probijanja prve linije, jako mirni u iznošenju lopte i otvaranju igre. Obojica su tehnički besprijekorno potkovana, s odličnim defenzivnim tajmingom i inteligentnim postavljanjem. Da ne govorim o percepciji igre. Njih dvojica sigurno će se dobro slagati u Dinamu – kazao je Jumić za Večernji list.

Napomenimo da je Perković već dvije godine u prvoligaškom ritmu te iza sebe ima 50 utakmica u Istri, što je gotovo dvostruko više nego što je imao Josip Šutalo kada se s posudbe u Istri vratio u Maksimir gdje je ugrabio mjesto u prvoj momčadi i postao reprezentativac.

Perković je bio jedini ulazni zimski transfer Dinama, a malo je nedostajalo da i to propadne, no tek na samom isteku prijelaznog roka papiri su potpisani, s tim da je iz formalnih razloga Perković do ljeta u Maksimiru na posudbi, ali onda postaje "čisti" igrač Dinama koji ga je platio dva milijuna eura. Najveći je to izlazni transfer Istre, Perković je pobijedio mladog Rocca Žikovića koji je kao 15-godišnjak otišao u Red Bull Salzburg za fiksnu odštetu od 1,5 milijuna eura uz još neke bonuse.

Mauro Perković ima starijeg brata Tonija, no on se otisnuo u košarkaške vode te postao i hrvatski reprezentativac, dok je Mauro bio kod Igora Bišćana, sadašnjeg trenera Dinama, u U21 vrsti, a vjerojatno će tu biti i za Euro kod novog izbornika Dragana Skočića.

Počeo je kao napadač

– Za razliku od svog brata, ja sam svoju sreću pronašao u nogometu. Treniram nogomet otkako znam za sebe. Sa šest godina počeo sam trenirati u klubu Pula Ici jer je bio najbliže KK Stoja u kojoj je trenirao moj brat. Nakon godinu dana stigao je poziv od Istre 1961 te sam u Istri prošao sve generacije, počeo sam kao napadač, u U10 momčadi bio sam i najbolji strijelac. Nakon nekog vremena trener me stavio na poziciju lijevog beka pa lijevog stopera. U juniorima mi je odlično krenulo pa je moj rad i trud zapazio trener seniora i pozvao me na treninge, a onda sam počeo dobivati i minutažu – kazao je Mauro.

Brat Toni počeo je u spomenutom klubu Stoja, potom je sa 16 godina prešao u Cedevitu, pa u Split, a sad je u Francuskoj, u Orleansu.

– Bratova potpora mi stvarno puno znači jer je kroz neke stvari prošao prije mene i njegovi savjeti uvijek su mi na prvom mjestu – rekao je Mauro.

Mauro Perković odlično je krenuo u Dinamu, no sad se treba pokazati i u svom gradu, protiv svog bivšeg kluba, no on bar zna kako je igrati na prilično lošem travnjaku stadiona u Puli.