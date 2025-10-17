Bradarić objavio popis reprezentacije za Češku i Kolumbiju: Ružić predvodi Hrvatsku

Hrvatska ženska teniska reprezentacija igrat će u najboljem sastavu na kvalifikacijskom turniru Billie Jean King Cupa koji će biti održan u varaždinskoj Areni od 14. do 16. studenoga na tvrdoj podlozi, a na kojem će joj suparnice biti reprezentacije Češke i Kolumbije.

Izbornik Marin Bradarić u petak je prijavio sastav u kojem su najbolje rangirana hrvatska tenisačica 22-godišnja Antonia Ružić (WTA - 70.), aktualna olimpijska doprvakinja 29-godišnja Donna Vekić (WTA - 79.), nekadašnja najbolja juniorka svijeta 19-godišnja Petra Marčinko (WTA - 125.), povratnica u reprezentaciju 28-godišnja Jana Fett (WTA - 202.) i 23-godišnja Zagrepčanka Tara Wuerth (WTA - 224.).

Hrvatska je jedan od domaćina sedam kvalifikacijskih turnira, s kojih će samo pobjedničke reprezentacije izboriti plasman u najviši rang Billie Jean King Cupa za 2026.

U petak, prvog dana turnira u Varaždinu bit će odigran dvoboj Češke i Kolumbije, u subotu će naše tenisačice igrati protiv Kolumbijki, a u nedjelju protiv Čehinja. Hrvatske tenisačice nisu nikada igrale protiv Kolumbije, a Češku su 2002. pobijedile s 3-2 u Bolu na Braču, kad se ovo natjecanje igralo u starom formatu i pod nazivom Fed Cup.

Hrvatska reprezentacija je trenutačno rangirana kao 28. reprezentacija prema rezultatima u Billie Jean King Cupu. Češka se nalazi na 11. mjestu, a Kolumbija je na 23. poziciji.

Čehinje i Kolumbijke su u travnju nastupile u kvalifikacijama za nastup na finalnom turniru. Češka reprezentacija je poražena od Španjolske i pobijedila Brazil, ali je to bilo dovoljno samo za drugo mjesto u skupini, dok su Kolumbijke s dva poraza od Australije i Kazahstana bile posljednje u svojoj kvalifikacijskoj grupi.

Hrvatske tenisačice su do ovog stupnja natjecanja došle preko turnira Prve Euro-afričke skupine održanog u travnju u glavnom litavskom gradu Vilniusu, na kojem su u grupnoj fazi pobijedile Austriju i Portugal, a izgubile od Latvije, da bi u kvalifikacijskom dvoboju svladale Srbiju. Petra Marčinko je na tom turniru ostvarila pobjede u sva četiri pojedinačna meča, a donijela je i pobjednički bod protiv Srbije u paru s Tarom Wuerth.