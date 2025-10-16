Đoković: Ljudi su okretali glavu od mene kada su vidjeli da sam Srbin

Novak Đoković večeras od 20 sati igra egzibicijsko polufinale Six Kings Slama u Rijadu protiv Jannika Sinnera, aktualnog branitelja naslova. Uoči meča, srpski tenisač razgovarao je s novinarima, a jedno od pitanja ticalo se diskriminacije koju je, kako kaže, znao osjetiti zbog svojeg podrijetla.

- Dok sam kao tinejdžer putovao, događalo se da mi ljudi okreću leđa kad vide moju putovnicu. Morao sam pronaći način da to prevladam, ali ne osjećam ogorčenost prema tim ljudima. Naprotiv, zahvalan sam im jer su mi pomogli da postanem otporniji i još ponosniji na svoje podrijetlo i na to tko sam - rekao je Đoković.

Govoreći o svojoj dugovječnosti, otkrio je što ga i dalje motivira da ostane u vrhu svjetskog tenisa.

- Dugovječnost mi je jedna od glavnih motivacija. Želim vidjeti koliko daleko mogu ići i koliko dugo mogu igrati. Inspiriraju me sportaši poput LeBrona Jamesa, Cristiana Ronalda i Toma Bradyja koji su i s 40 godina na vrhunskoj razini. Vjerujem da će se tenis u idućim godinama transformirati i želim biti dio tih promjena, želim doprinijeti razvoju ovog sporta. Znam da postoje ljudi koji jedva čekaju da se umirovim, ali to se neće dogoditi - poručio je Đoković sa smiješkom.