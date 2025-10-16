Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 182
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
'NE ZAMJERAM IM'

Đoković: Ljudi su okretali glavu od mene kada su vidjeli da sam Srbin

Novak Đoković
Foto: Reuters/Pixsell
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
16.10.2025.
u 18:45

- Dok sam kao tinejdžer putovao, događalo se da mi ljudi okreću leđa kad vide moju putovnicu. Morao sam pronaći način da to prevladam, ali ne osjećam ogorčenost prema tim ljudima

Novak Đoković večeras od 20 sati igra egzibicijsko polufinale Six Kings Slama u Rijadu protiv Jannika Sinnera, aktualnog branitelja naslova. Uoči meča, srpski tenisač razgovarao je s novinarima, a jedno od pitanja ticalo se diskriminacije koju je, kako kaže, znao osjetiti zbog svojeg podrijetla.

- Dok sam kao tinejdžer putovao, događalo se da mi ljudi okreću leđa kad vide moju putovnicu. Morao sam pronaći način da to prevladam, ali ne osjećam ogorčenost prema tim ljudima. Naprotiv, zahvalan sam im jer su mi pomogli da postanem otporniji i još ponosniji na svoje podrijetlo i na to tko sam - rekao je Đoković.

Govoreći o svojoj dugovječnosti, otkrio je što ga i dalje motivira da ostane u vrhu svjetskog tenisa.

- Dugovječnost mi je jedna od glavnih motivacija. Želim vidjeti koliko daleko mogu ići i koliko dugo mogu igrati. Inspiriraju me sportaši poput LeBrona Jamesa, Cristiana Ronalda i Toma Bradyja koji su i s 40 godina na vrhunskoj razini. Vjerujem da će se tenis u idućim godinama transformirati i želim biti dio tih promjena, želim doprinijeti razvoju ovog sporta. Znam da postoje ljudi koji jedva čekaju da se umirovim, ali to se neće dogoditi - poručio je Đoković sa smiješkom.

Otkrivamo tko je Hrvat koji je skautirao Haalanda sa 17 godina
Ključne riječi
tenis Novak Đoković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još