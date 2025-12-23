Ispisao je povijest HNL-a, vodio susjede na Svjetskom prvenstvu, a na Kutiji šibica bio je maestralan

Dok u Zagrebu traje prestižni malonogometni turnir Kutija šibica, u eteru se pojavila zanimljiva crtica kako je jedan poznati šampionski trener, pa i izbornik koji je sa Slovenijom bio na SP-u 2010., jednom bio pobjednik spektakla na zagrebačkom parketu.

Naime, donedavni izbornik reprezentacije Slovenije i najveći trener u povijesti Rijeke, 64-godišnji Matjaž Kek, briljirao je na Kutiji šibica prije čak 42 godine. Te 1983. godine Kek je svojim majstorijama dizao na noge zagrebačku publiku – predvodeći mariborsku momčad Mlinček, jedinu slovensku momčad koja je ikada osvojila Kutiju. Slovenci u finalu pobijedili zagrebačku momčad Pongračevo Žac s 4:1, a Kek je bio najbolji strijelac turnira.

– Vrlo dobro ga se sjećam, jer Matjaž Kek spada među 20 najboljih igrača koji su ikada igrali na Kutiji šibica. Bio je nizak, nabijen, snažan, pravi bombarder! Mlinček je brzo osvojio zagrebačku publiku, a Kek je bio njezin miljenik. Priznajem, i moj, uživao sam gledajući ga – kaže legenda Kutije šibica Mićo Vujanić.

Malo je poznato da je europski hit-trener iste godine kada je osvojio Kutiju šibica, kao 22-godišnjak, bio pred vratima Dinama. Nagovarao ga je Ivo Šušak.

- Dinamov trener bio je Vlatko Marković i ja sam mu preporučio tog nadarenoga igrača Maribora. U zimskom prijelaznom roku razgovarao sam s Kekom i vrbovao ga da dođe u Dinamo, no on je već bio izabrao austrijski Spittal – prisjeća se Šušak.