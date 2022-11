Braća Williams na SP-u igraju za različite reprezentacije: Ovo nismo mogli ni sanjati!

Svjetsko nogometno prvenstvo u Kataru počinje u nedjelju i bit će po mnogočemu posebno.

To je prvi SP u islamskoj zemlji, prvi u zimskim mjesecima, prvi na kojemu će suditi i žene... A na njemu će biti posebno i to što će dva brata igrati svaki za svoju reprezentaciju.

Samo jednom se dogodilo da na Svjetskom prvenstvu igra brat protiv brata i to 2010. godine u Južnoj Africi kada su Jerome i Kevin-Prince Boateng igrali jedan protiv drugog. Jerome je nastupao za Njemačku, a Kevin-Prince Boateng za Ganu.

Na ovom Mundijalu pozornost će zaokupiti braća Williams, Inaki i Nico, koji će igrati za dvije različite reprezentacije.

Obojica igraju u Athletic Bilbau, a sada ćemo Inakija gledati u dresu Gane u Kataru, dok će Nico igrati za selekciju Španjolske, uspio je dobiti poziv Luisa Enriquea.

- Završio sam trening i saznao da sam dobio poziv. To uopće nisam očekivao zato nisam ni pratio taj press. Veoma sam sretan i dat ću sigurno svoj maksimum za reprezentaciju kada god mi izbornik ukaže priliku - rekao je Nico. Inaki je dodao:

- Nakon treninga sam vidio kako se članovi stručnog stožera smiju i rekli su mi da sam dobio poziv. Iznenadili smo se kada smo čuli da i Nico ide u Katar. Zagrlio sam ga jer sam sretan i ponosan na njega. Nismo mogli ni zamisliti da ćemo obojica ići jednog dana na SP, a posebno da ćemo igrati za različite reprezentacije - priznao je.

Novinare je zanimalo za koga će navijati roditelji:

- Nico već zna za koga će navijati ha ha. Uvijek su uz onog starijeg, a i oni su iz Gane pa je logično da mene više podržavaju - kroz smijeh je poručio napadač Athletica.

Inaki otkriva i zašto je odlučio igrati za Ganu iako je ranije debitirao i u seniorskoj momčadi furije.

- Imam već 28 godina i godinama sam bio tu oko reprezentacije Španjolske. Na nekom širem popisu pa uvijek rezerva. Zaigrao sam u kvalifikacijama za EP 2016. kod Del Bosquea, ali to je bilo sve. Pojavila se šansa da zaigram za Ganu i odlučio sam da to ne propustim. Pričao sam s obitelji i na kraju sam ja bio taj koji je odlučio igrati za Ganu. Ne žalim zbog toga i sretan sam što mogu nositi dres te zemlje. Posebno zbog djeda koji ima već 90 godina i ovo je možda zadnji Mundijal koji će gledati. Zaslužio je da mogu predstavljati zemlju svojih roditelja i predaka. To je bila samo moja odluka na koju sam ponosan.

Dodajmo da se Gana nalazi u grupi s Portugalom, Urugvajem i Južnom Korejom, dok će Španjolska igrati protiv Njemačke, Kostarike i Japana.