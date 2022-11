Bez kalkuliranja: Hrvatska će veću šansu za četvrtfinale i polufinale imati kao prva u skupini

Hrvatska reprezentacija neće moći kalkulirati u zadnjoj utakmici skupine F na Svjetskom prvenstvu u Katru.

Organizatori su, naime, odlučili premjestiti utakmicu 3. kola protiv Belgije u 16, a ne 20 sati, kako bi bilo da su raspored slagali abecedno.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL 09.11.2022., Zagreb - Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko odrzao je konferenciju za medije u Pivani na kojoj je objavio popis igraca za Svjetsko prvenstvo u Katru. Photo: Jurica Galoic/PIXSELL

U grupi F s vatrenima igraju još Maroko i Kanada, a dvije najbolje reprezentacije u skupini križaju se u osmini finala sa skupinom E. Potencijalni protivnik Hrvatske tako bi mogla biti Španjolska, Njemačka, Japan ili Kostarika.

Prema procjeni sportskog analitičara Tomislava Globana, izabranici Zlatka Dalića veću bi šansu za plasman u četvrtfinale i polufinale ako grupnu fazu završe kao prvoplasirani.

Boy, does it pay off to finish top of group F and avoid that potentially ugly side of the bracket. 😅



For CRO 🇭🇷 it would mean:



better chance of playing in QF

2⃣x higher chances to play in SF

2⃣.5⃣x higher chances to play the final

50% higher chances to win it#WC2022#Vatreni pic.twitter.com/bOeiF7oRYd