Raritet

Braća Antetokounmpo ispisala NBA povijest

NBA: Preseason-Milwaukee Bucks at Chicago Bulls
Matt Marton/REUTERS
VL
Autor
Hina
14.10.2025.
u 14:15

Američki košarkaški novinari složni su da potpisivanje Alexa nije učinjeno radi jačanja igračkog kadra, nego kao određeni ustupak najboljem igraču kluba

Milwaukee je postao prva NBA momčad u povijesti koja pod ugovorom ima trojicu braće — u ovom slučaju riječ je o Giannisu, Thanasisu i Alexu Antetokounmpou.

Milwaukee je službeno objavio potpisivanje ugovora s Alexom, koji je od 2022. do 2024. godine igrao za Wisconsin Herd, momčad iz G lige i podružnicu Milwaukeeja.

Američki košarkaški novinari složni su da potpisivanje Alexa nije učinjeno radi jačanja igračkog kadra, nego kao određeni ustupak najboljem igraču kluba, 30-godišnjem Giannisu, za kojeg se već neko vrijeme nagađa da bi mogao promijeniti sredinu.

Daleke 2013. godine Milwaukee je na draftu odabrao Giannisa kao 15. izbor, a grčki reprezentativac od tada nije napuštao klub. S Bucksima je dogurao do MVP razine te osvojio NBA naslov prvaka 2021. godine. Međutim, posljednjih godina Milwaukee redovito ispada u prvom krugu doigravanja Istočne konferencije, a pad kvalitete momčadi sve više potiče Giannisa na razmišljanje o promjeni.

Profesionalnu karijeru 24-godišnji Alex započeo je u Murciji, a u posljednjih godinu i pol dana igrao je i za Podgoricu, PAOK i Aris. Najstariji brat, 33-godišnji Thanasis, član je Milwaukeeja od 2019. godine.
Ključne riječi
košarka NBA liga Giannis Antetokounmpo

