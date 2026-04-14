ANALIZA MAGYAROVOG TRIJUMFA

Padom vječnoga Orbána Putin, Xi i Trump ostali su bez 'trojanskog konja'

Autor
Denis Romac
14.04.2026.
u 19:46

Orbán je Mađarsku podredio ruskim interesima pretvorivši je u polugu Kremlja, što se potvrdilo i u nedavno objavljenim telefonskim razgovorima mađarskih i kremaljskih čelnika

Pad dugogodišnjeg mađarskog premijera Viktora Orbána dodatno je zakomplicirao vanjskopolitičke pozicije triju glavnih vanjskih aktera u Europskoj uniji: Rusije, Kine i Sjedinjenih Država. Upravo je Mađarska godinama funkcionirala kao ključna ulazna europska točka za sve najvažnije vanjske aktere, što je proteklih nekoliko godina, zbog ruske invazije na Ukrajinu, bilo najvidljivije upravo u slučaju Rusije.

Orbán je Mađarsku potpuno podredio ruskim interesima pretvorivši je u polugu Kremlja, što se potvrdilo i u nedavno objavljenim nevjerojatnim i kriminalnim telefonskim razgovorima mađarskih i kremaljskih čelnika. Ti razgovori potvrđuju postojanje duboke operativne koordinacije između mađarske vlade i Kremlja, pri čemu je Mađarska djelovala kao produžena ruka Rusije unutar EU, uz apsolutnu mađarsku lojalnost Kremlju. Orbánovim porazom Putin gubi svog "miša" koji mu je uvijek bio na usluzi, kako je svoj odnos prema Putinu u jednom od tih razgovora opisao sam Orbán.

Xi Trump Putin Magyar Orban Mađarska

Avatar southman
southman
20:51 14.04.2026.

EU više nišra ne može spasit

NO
NoviCovjek
19:51 14.04.2026.

Hmmm... Zašto se uvijek Izrael u pozadini pojavi kao jedina poveznica svega.

