Padom vječnoga Orbána Putin, Xi i Trump ostali su bez 'trojanskog konja'

Pad dugogodišnjeg mađarskog premijera Viktora Orbána dodatno je zakomplicirao vanjskopolitičke pozicije triju glavnih vanjskih aktera u Europskoj uniji: Rusije, Kine i Sjedinjenih Država. Upravo je Mađarska godinama funkcionirala kao ključna ulazna europska točka za sve najvažnije vanjske aktere, što je proteklih nekoliko godina, zbog ruske invazije na Ukrajinu, bilo najvidljivije upravo u slučaju Rusije.



Orbán je Mađarsku potpuno podredio ruskim interesima pretvorivši je u polugu Kremlja, što se potvrdilo i u nedavno objavljenim nevjerojatnim i kriminalnim telefonskim razgovorima mađarskih i kremaljskih čelnika. Ti razgovori potvrđuju postojanje duboke operativne koordinacije između mađarske vlade i Kremlja, pri čemu je Mađarska djelovala kao produžena ruka Rusije unutar EU, uz apsolutnu mađarsku lojalnost Kremlju. Orbánovim porazom Putin gubi svog "miša" koji mu je uvijek bio na usluzi, kako je svoj odnos prema Putinu u jednom od tih razgovora opisao sam Orbán.