'Za sužavanje umjetničkih sloboda možemo kriviti i umjetnike koje je pregazio internet'

Ivan Penović rođeni je Splićanin, kazališni umjetnik koji svojim radom sažima dva jako važna posla kod rada na svakoj predstavi. On je, naime, na zagrebačkoj ADU diplomirao dramaturgiju, ali je vrlo brzo počeo i režirati. Danas podjednako uspješno djeluje na obje ‘fronte’, baš kao što režira u tzv. velikim kazalištima i u nezavisnim kazalištima i trupama. Najveći uspjeh postigao je s predstavom “Katalonac”, koja je premijeru u &TD-u imala u lipnju 2018. i za koju se i danas traži karta više. Zapažene su mu i predstave: “Znaš ti tko sam ja” u HNK Zagreb, “Proces Kafka” Teatar &TD, “Neprijatelj naroda” ZKM-a, “Hrvatski bog masakra” u HNK Varaždin, “Van sebe” na Dubrovačkim ljetnim igrama 2021., “Fahrenheit 451” u HNK. Rijeka, “Ti si prvi hrabar” Kunst Teatra...