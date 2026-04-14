Hrvat želi pobjeći iz Njemačke: 'Ovo sve propada, jedna se zemlja čini kao spas'

Na hrvatskom Redditu osvanula je objava koja je sažela dilemu mnogih iseljenika. Korisnik koji se trenutno nalazi u Njemačkoj kratko i jasno je poručio: "Volio bi otići odavde jer ovo sve propada i nema smisla ostat", pitajući planira li još netko preseljenje u Švicarsku. Njegov osjećaj nije usamljen; istraživanja s početka 2026. godine pokazuju da čak jedna od pet osoba u Njemačkoj razmišlja o odlasku iz zemlje, a kao glavni razlog navodi se potraga za "višom kvalitetom života". Ova kratka objava pokrenula je lavinu komentara koji su razotkrili dva lica Švicarske - onu iz snova i onu iz noćne more.

Jedan od najpopularnijih komentara ponudio je idealiziranu sliku Švicarske kao utočišta od europskih problema. "Švicarska ne propada jer ne dopušta socijalne politike i visoke poreze, to je zemlja koja čak i zdravstvo ima 100 posto privatno, nešto na što prosječnom Hrvatu sve dlake skaču na glavi", napisao je korisnik, hvaleći njihov sustav direktne demokracije i nebitnost političara.

Međutim, drugi su brzo spustili loptu na zemlju, upozoravajući na visoke troškove života koji mogu pojesti visoku plaću. "Mislim da otići tamo i raditi prosječne poslove nema smisla. Mora biti nešto dobro i deficitarno. Inače život neće biti baš lijep koliko je skupo tamo sve", istaknuo je jedan komentator.

Najozbiljnije upozorenje stiglo je od Hrvata koji radi u Njemačkoj, ali za švicarsku tvrtku. "Da, pare su veće, ali odnos prema radniku zna biti dosta tvrđi. Bolovanje, pritisak, očekivanja… sve je to na višem nivou nego u Njemačkoj. U Njemačkoj, kakva god da je, radnik je ipak više zaštićen", podijelio je svoje iskustvo iz prve ruke. Dodao je ključnu rečenicu koju mnogi shvate prekasno: "Nije sve u novcu, to ljudi često shvate tek kad odu." Raspravi se pridružilo i mišljenje da stranci, osobito oni s prezimenom na "-ić", nikada nisu u potpunosti prihvaćeni i da ostaju "građani drugog reda".

Dok je autor objave uvjeren da Njemačka "propada", nisu se svi složili. "Njemačka je super, osobito Minhen", glasio je jedan od odgovora. Drugi korisnik podijelio je da se baš seli u Njemačku na plaću od 100 tisuća eura godišnje i vjeruje da će mu biti dobro, a ako ne bude, "ništa onda, malo Švicarska ili Emirati".

Zanimljivo je da je autor originalne objave na komentare na hrvatskom jeziku odgovarao na engleskom, žaleći se na slabu kupovnu moć unatoč, kako kaže, svojim "niskim" životnim standardima. Njegov stav odražava širi problem s kojim se Njemačka suočava: unatoč kroničnom nedostatku radne snage i potrebi za stotinama tisuća useljenika godišnje, zemlja se bori zadržati kvalificirane radnike koje već ima, a koji su nezadovoljni visokim porezima i birokracijom.