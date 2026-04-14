Tomislav Krasnec
Scene iz posljednjeg dana orbanovske i prvog dana postorbanovske Mađarske

14.04.2026. u 18:55

Pobjeda Petera Magyara bila je, naravno, dugo predviđena i očekivana, ali svejedno je trenutak spoznaje te pobjede u izbornoj noći, i trenutak kad je premijer Viktor Orban priznao poraz, oslobodio toliku količinu pozitivne energije koja se uglavnom viđa samo u demokratskim revolucijama sa sretnim završetkom

U jednom trenutku u noći s nedjelje na ponedjeljak učinilo mi se da haluciniram i gledam trenutke pada Berlinskog zida. Već je bila prošla ponoć, a pobjednički skup stranke Tisza pretvorio se u spontani ulični party. Na pozornici, s koje je sat-dva ranije svoj pobjednički govor održao budući premijer Peter Magyar, sada su već stajali neki DJ-i koji su baš u tom trenutku puštali su “Push It!”, stari hit benda Salt-N-Pepa iz 1986., a ja sam iznad svoje glave vidio kako ljudi plešu, kliču i vesele se poredani na kamenoj ogradi koja, gledana iz perspektive niže dunavske obale, izgleda kao zid. Pobjeda Petera Magyara bila je, naravno, dugo predviđena i očekivana, ali svejedno je trenutak spoznaje te pobjede u izbornoj noći, i trenutak kad je premijer Viktor Orban priznao poraz, oslobodio toliku količinu pozitivne energije koja se uglavnom viđa samo u demokratskim revolucijama sa sretnim završetkom. Bilo je nešto u toj sceni plesa na zidu, u tim zvukovima glazbenog hita iz 1980-ih, i u toj spontanoj eksploziji energije na ulicama što me na trenutak podsjetilo na atmosferu pada Berlinskog zida.

Ključne riječi
Peter Magyar Mađarska Viktor Orbán

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

