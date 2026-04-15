Prvi potez Vlade nakon pada Orbána: Hitan susret Plenković - Magyar

Prvo, u što kraće vrijeme, bilateralan sastanak dvojice premijera – to je hodogram hrvatske Vlade u trenutku kad u Mađarskoj prestaje 16-godišnja vladavina Viktora Orbána, a Péter Magyar preuzima vlast. Riječ je o trenutku u kojem postoji blagi, ali realan i suzdržan optimizam da bi se neki problemi mogli ako ne riješiti, onda barem ublažiti. Najlakši – uvjetno govoreći – problem je mađarska, nikada izrečena javno, ali jasno komunicirana od Orbánove vlasti, blokada ulaska Hrvatske u OECD. Da je Orbán ostao na vlasti, nema sumnje da bi uložio veto na tu odluku. Sada taj pritisak, i ta linija, ima veliku šansu da se promijeni. No prvi korak je sjesti i dodatno razraditi linije razmišljanja mađarske strane, kao i u drugim temama, poput Janafa, dok je problem Ine ipak kompleksniji i vjerojatno će se ostaviti za kasnije.