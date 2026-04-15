Sjajni napadač Liverpoola pretrpio najtežu sportsku ozljedu: Propušta i Svjetsko prvenstvo

Nogometaši Liverpoola nisu uspjeli doći do čudesnog preokreta na svom Anfieldu protiv aktualnog prvaka Europe PSG-a. Nakon 2:0 na Paruku prinčeva, u Engelskoj je susret završio 0:0 i tako su Redsi i drugu godinu zaredom ispali od prvaka Francuske. Nažalost, nakon utakmice ne priča se toliko o nogometu koliko o teškoj ozljedi Huga Ekitikea.

Napadač Liverpoola morao je napustii igru u 31. minuti. Ono što je zanimljivo jest da oko njega nije bilo nijednog igrača PSG-a niti se našao u kakvom duelu. Francuski reprezentativac i ponajbolji igrač Liverpoola ove sezone samo se srušio na travnjak i uhvatio za gležanj.

Travnjak je napustio na nosilima, a prema prvim prognozama sumnja se na puknuće Ahilove tetive. Po mišljenju mnogih, upravo to je najgora ozljeda koja može zadesiti jednog profesionalnog sportaša. Oporavak je dug, a neki sportaši nikada se ne vrate na razinu na kojoj su bili prije puknuća Ahilove tetive.

Pokažu li se te sumnje točnima, Ekitike će propustiti ostatak godine, a na travnjak bi se mogao vratiti tek sljedećeg proljeća. Tako bi propustio nastup i na Svjetskom prvenstvu. Velika šteta s obzirom da se tek nedavno probio u reprezentaciju Francuske.