VIDEO Neymar se pohvalio kolekcijom dresova: Reakcija kada je došao do Modrićevog je hit

Brazilska zvijezda Neymar ugostio je nedavno ekipu televiziju Get TV u svom domu. Između ostalog, snimatelje je zanimala kolekcija dresova koje je Neymar stekao kroz razmjene s drugim igračima. Posebno je zanimljiv bio trenutak kada je posegnuo za dresom hrvatske nogometne reprezentacije.

Neymar je pretraživao kolekciju brojnih dresova, a kada je stigao do hrvatske garniture rekao je: "Ne znam je li Modrić ili Rakitić". Potom je okrenuo dres i vidio broj 10 koji je proslavio hrvatski kapetan. "Uh, legenda" - kratko je prokomentirao bivši igrač Barcelone i PSG-a. Neymar navodno posjeduje tri dresa hrvatske nogometne reprezentacije - jedan Modrićev, jedan Rakitićev i jedan nepoznatog vlasnika.

Modrić u svojoj kolekciji posjeduje dresove brojnih nogometnih zvijezda poput Cristiana Ronalda, Zlatana Ibrahimovića i Lionela Messija, ali i dresove drugih sportskih legendi poput LeBrona Jamesa.