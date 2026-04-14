KAKVA ZBIRKA

VIDEO Neymar se pohvalio kolekcijom dresova: Reakcija kada je došao do Modrićevog je hit

VL
Karlo Koret
14.04.2026.
u 20:36

Neymar navodno posjeduje tri dresa hrvatske nogometne reprezentacije - jedan Modrićev, jedan Rakitićev i jedan nepoznatog vlasnika

Brazilska zvijezda Neymar ugostio je nedavno ekipu televiziju Get TV u svom domu. Između ostalog, snimatelje je zanimala kolekcija dresova koje je Neymar stekao kroz razmjene s drugim igračima. Posebno je zanimljiv bio trenutak kada je posegnuo za dresom hrvatske nogometne reprezentacije.

Neymar je pretraživao kolekciju brojnih dresova, a kada je stigao do hrvatske garniture rekao je: "Ne znam je li Modrić ili Rakitić". Potom je okrenuo dres i vidio broj 10 koji je proslavio hrvatski kapetan.  "Uh, legenda" - kratko je prokomentirao bivši igrač Barcelone i PSG-a. Neymar navodno posjeduje tri dresa hrvatske nogometne reprezentacije - jedan Modrićev, jedan Rakitićev i jedan nepoznatog vlasnika.


Modrić u svojoj kolekciji posjeduje dresove brojnih nogometnih zvijezda poput Cristiana Ronalda, Zlatana Ibrahimovića i Lionela Messija, ali i dresove drugih sportskih legendi poput LeBrona Jamesa.
Luka Modrić dres Neymar

