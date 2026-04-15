Katalonski novinar nije birao riječi u kritiziranju sudaca, udario i po hrvatskom susjedu: 'UEFA je mafija'

Nogometaši Atletico Madrida bili su bolji od Barcelone u dvije utakmice četvrtfinala Lige prvaka s ukupnih 3:2. Katalonski klub tako ni 11. sezonu zaredom neće doći do najprestižnijeg klupskog trofeja u nogometu, a reakcije katalonskih medija i igrača Barcelone nakon susreta ne jenjavaju. Mnogi se žale na suđenje u te dvije utakmice tvrdeći da je Barca oštećena, a najglasniji je bio katalonski novinar Miguel Blazquez:

Započeo je s kritiziranjem tumunjskog suca mađarskog podrijetla koji je sudio na Camp Nou:

- Istvan Kovacs je prošlog tjedna započeo pljačku Barcelone nakon što nije dosudio penal nad Pubillom i izbjegavao pokazati žute i crvene kartone igračima Atletica - započeo je Blazquez pa se osvrnuo na jučerašnju utakmicu:

- Clement Turpin je sve dovršio ignorirajući čisti penal nad Danijem Olmom i brutalan udarac golmana Juana Mussa kopačkom u lice Fermina Lopeza. UEFA je mafija - dodao je.

Barcelona tako ispada iz natjecanja, dok će Atletico danas saznati protivnika u polufinalu nakon utakmice Sportinga i Arsenala. Madriđani u finalu nisu igrali od 2016. kada su poraženi od gradskog rivala Reala.