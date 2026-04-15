Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 34
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
JAKE RIJEČI

Katalonski novinar nije birao riječi u kritiziranju sudaca, udario i po hrvatskom susjedu: 'UEFA je mafija'

UEFA Champions League - Quarter Final - Second Leg - Atletico Madrid v FC Barcelona
GONZALO FUENTES/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
15.04.2026.
u 08:34

Mnogi se žale na suđenje u te dvije utakmice tvrdeći da je Barca oštećena, a najglasniji je bio katalonski novinar Miguel Blazquez:

Nogometaši Atletico Madrida bili su bolji od Barcelone u dvije utakmice četvrtfinala Lige prvaka s ukupnih 3:2. Katalonski klub tako ni 11. sezonu zaredom neće doći do najprestižnijeg klupskog trofeja u nogometu, a reakcije katalonskih medija i igrača Barcelone nakon susreta ne jenjavaju. Mnogi se žale na suđenje u te dvije utakmice tvrdeći da je Barca oštećena, a najglasniji je bio katalonski novinar Miguel Blazquez:

Započeo je s kritiziranjem tumunjskog suca mađarskog podrijetla koji je sudio na Camp Nou:

Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana

- Istvan Kovacs je prošlog tjedna započeo pljačku Barcelone nakon što nije dosudio penal nad Pubillom i izbjegavao pokazati žute i crvene kartone igračima Atletica - započeo je Blazquez pa se osvrnuo na jučerašnju utakmicu:

- Clement Turpin je sve dovršio ignorirajući čisti penal nad Danijem Olmom i brutalan udarac golmana Juana Mussa kopačkom u lice Fermina Lopeza. UEFA je mafija - dodao je.

Barcelona tako ispada iz natjecanja, dok će Atletico danas saznati protivnika u polufinalu nakon utakmice Sportinga i Arsenala. Madriđani u finalu nisu igrali od 2016. kada su poraženi od gradskog rivala Reala.
Ključne riječi
Istvan Kovacs suđenje Atletico Madrid Barcelona

Komentara 1

Pogledaj Sve
AO
AP_OzEmpičić
08:51 15.04.2026.

Kriv im je Flick a ne sudac. Uveo je beskorisnog Levandovskog umjesto Toresa i igra im se raspala.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!