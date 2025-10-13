Ivica Zubac odličan u porazu od Nikole Jokića

Hrvatski košarkaš Ivica Zubac ostvario je “double-double” učinak u porazu Los Angeles Clippersa od Denver Nuggetsa 94:102 u pripremnom susretu uoči početka nove sezone NBA lige.

Zubac je u 23 minute provedene na parketu dvorane Intuit Dome u Inglewoodu postigao 11 koševa uz šut 5/6 iz igre te 1/4 s linije slobodnih bacanja, uz 10 skokova i dvije asistencije.

Clippersi su dvije minute prije kraja vodili 94:93, no do kraja susreta više nisu postigli nijedan koš, dok je Denver utakmicu zaključio serijom 9:0.

Nuggetse je do pobjede predvodio Aaron Gordon s 18 koševa i sedam skokova, Nikola Jokić dodao je 12 koševa uz devet asistencija i šest skokova, dok su Christian Braun i Curtis Jones ubacili po 11 koševa.

Na drugoj strani najefikasniji je bio Kawhi Leonard sa 17 koševa, Brook Lopez ubacio je 15, a Derrick Jones 12 koševa.

U ostalim susretima Boston je bio bolji od Clevelanda 138:107, LA Lakersi su svladali Golden State 126:116, Milwaukee je slavio protiv Chicaga 127:121, Orlando je bio uspješniji od Miamija 120:104, Toronto je pobijedio Washington 113:112, a Brooklyn Phoenix 111:109.