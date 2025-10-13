Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 85
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
NBA košarka

Ivica Zubac odličan u porazu od Nikole Jokića

NBA: Preseason-Denver Nuggets at Los Angeles Clippers
Jonathan Hui/REUTERS
VL
Autor
Hina
13.10.2025.
u 11:21

Boston je bio bolji od Clevelanda 138:107, LA Lakersi su svladali Golden State 126:116, Milwaukee je slavio protiv Chicaga 127:121

Hrvatski košarkaš Ivica Zubac ostvario je “double-double” učinak u porazu Los Angeles Clippersa od Denver Nuggetsa 94:102 u pripremnom susretu uoči početka nove sezone NBA lige.

Zubac je u 23 minute provedene na parketu dvorane Intuit Dome u Inglewoodu postigao 11 koševa uz šut 5/6 iz igre te 1/4 s linije slobodnih bacanja, uz 10 skokova i dvije asistencije.

Clippersi su dvije minute prije kraja vodili 94:93, no do kraja susreta više nisu postigli nijedan koš, dok je Denver utakmicu zaključio serijom 9:0.

Nuggetse je do pobjede predvodio Aaron Gordon s 18 koševa i sedam skokova, Nikola Jokić dodao je 12 koševa uz devet asistencija i šest skokova, dok su Christian Braun i Curtis Jones ubacili po 11 koševa.

Na drugoj strani najefikasniji je bio Kawhi Leonard sa 17 koševa, Brook Lopez ubacio je 15, a Derrick Jones 12 koševa.

U ostalim susretima Boston je bio bolji od Clevelanda 138:107, LA Lakersi su svladali Golden State 126:116, Milwaukee je slavio protiv Chicaga 127:121, Orlando je bio uspješniji od Miamija 120:104, Toronto je pobijedio Washington 113:112, a Brooklyn Phoenix 111:109.
Ključne riječi
sport košarka LA Clippers NBA liga Ivica Zubac Nikola Jokić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još