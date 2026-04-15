Trump u novoj objavi: 'Može li netko, molim vas, reći papi Lavu...'

*Pregovori o okončanju rata između SAD-a i Irana mogli bi se uskoro nastaviti

*Dvotjedni prekid vatre još uvijek traje

*Svjetska banka planira do 100 milijardi dolara pomoći za Bliski istok

9:11 - Iran je tajno nabavio kineski špijunski satelit, što je dalo Islamskoj Republici novu mogućnost ciljanja američkih vojnih baza diljem Bliskog istoka tijekom nedavnog rata, izvijestio je u srijedu Financial Times. Satelit TEE-01B, koji je izgradila i lansirala kineska tvrtka Earth Eye Co, preuzele su Zračne snage Korpusa islamske revolucionarne garde krajem 2024. nakon što je lansiran u svemir iz Kine, navodi se u izvješću koje se poziva na tajne iranske vojne dokumente. Iranski vojni zapovjednici usmjerili su satelit da prati glavne američke vojne lokacije, pišu novine, pozivajući se na vremenski označene popise koordinata, satelitske snimke i stručnu analizu. Slike su snimljene u ožujku prije i nakon napada dronovima i raketama na te lokacije, navodi FT. Reuters nije mogao potvrditi izvješće. Bijela kuća, CIA, Pentagon, kinesko ministarstvo vanjskih poslova i ministarstvo obrane, Earth Eye Co i Emposat nisu odgovorili na zahtjeve Reutersa za komentar.

Kao dio sporazuma, iranske snage dobile su pristup komercijalnim zemaljskim stanicama kojima upravlja Emposat, pekinški pružatelj satelitskih usluga upravljanja i prijenosa podataka s mrežom koja se proteže diljem Azije, Latinske Amerike i drugih regija, prema izvješću. Satelit je snimio slike zračne baze Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji 13., 14. i 15. ožujka, navodi FT. Dana 14. ožujka, američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da su američki zrakoplovi u bazi pogođeni. Prema izvješću, satelit je također pratio zračnu bazu Muwaffaq Salti u Jordanu i lokacije u blizini američke pomorske baze Pete flote u Manami, Bahrein, i zračne luke Erbil, Irak, otprilike u vrijeme napada iranskih snaga na objekte u tim područjima.

8:15 - Američka vojska tvrdi da je potpuno blokirala pomorsku trgovinu u i iz Irana te da se pomorska blokada nastavlja provoditi protiv plovila svih nacija koja ulaze ili izlaze iz obalnih područja ili luka u toj zemlji. "Blokada iranskih luka u potpunosti je provedena", objavio je je Brad Cooper, zapovjednik američkog Središnjeg zapovjedništva (CENTCOM), na X-u u utorak navečer. Cooper je rekao da američke snage održavaju pomorsku dominaciju na Bliskom istoku te su u manje od 36 sati od početka blokade potpuno zaustavile pomorsku trgovinu s Iranom. U zasebnoj objavi, CENTCOM je naveo da su razarači s navođenim raketama dio operacije. "Blokada se nepristrano provodi protiv plovila svih nacija koja ulaze ili izlaze iz obalnih područja ili luka u Iranu", dodao je CENTCOM.

Američki predsjednik Donald Trump najavio je blokadu Hormuškog tjesnaca nakon neuspjelih pregovora u Islamabadu između Washingtona i Teherana tijekom vikenda. Cilj je spriječiti zaradu Irana od naplate naknada za prolaz kroz tjesnac i smanjiti njegove prihode od nafte.

Vance kaže da se primirje poštuje, Trump želi "veliku pogodbu"

Američki potpredsjednik JD Vance rekao je u utorak na događaju u saveznoj državi Georgiji da se primirje između Sjedinjenih Država i Irana poštuje te da predsjednik Donald Trump ne želi samo "mali dogovor" s Teheranom, već "veliku pogodbu". Vance je također rekao da su SAD i Iran na pregovorima u Pakistanu prošlog vikenda postigli "ogroman napredak". "Ali razlog zašto sporazum još nije postignut je taj što predsjednik stvarno želi sporazum u kojem Iran nema nuklearno oružje", dodao je američki potpredsjednik. Vance je rekao da Iran ne smije sponzorirati terorizam te da Trump želi sporazum koji će omogućiti "iranskom narodu da napreduje, prosperira i pridruži se svjetskom gospodarstvu".

Američka televizijska mreža CNN u međuvremenu je izvijestila, pozivajući se na izvore upućene u pregovore, da bi Vance mogao predvoditi američku delegaciju u mogućem drugom krugu pregovora s Iranom prije isteka dvotjednog primirja. CNN je izvijestio da bi u razgovorima mogli sudjelovati i američki posebni izaslanik Steve Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner. Primirje istječe sljedeći tjedan, a prema nepotvrđenim izvješćima, u četvrtak bi se mogli nastaviti pregovori. Trump je poručio da vjeruje da se rat u Iranu bliži kraju, prema dijelovima iz intervjua američkog predsjednika za Fox News objavljenima unaprijed. "Mislim da se bliži kraju. Da. Mislim, smatram da je vrlo blizu kraja", rekao je Trump, što je prenijela voditeljica Foxa Maria Bartiromo u objavi na X-u u utorak. Ako se Sjedinjene Države sada povuku, Iranu će trebati 20 godina za obnovu, rekao je Trump. "I nismo završili. Vidjet ćemo što će se dogoditi", rekao je američki predsjednik i dodao da vjeruje da Iran želi postići dogovor.

6:28 - Američki čelnik Donald Trump u novim je objavama na platformi Truth Social kritizirao papu Lava te NATO. "Može li netko, molim vas, reći papi Lavu da je Iran u posljednja dva mjeseca ubio najmanje 42 000 nevinih, potpuno nenaoružanih prosvjednika i da je apsolutno neprihvatljivo da Iran ima nuklearnu bombu. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju. AMERIKA SE VRATILA!!!", naveo je. "NATO nije bio tu za nas i neće biti tu za nas ni u budućnosti!", stoji u drugog objavi.

6:22 - Svjetska banka mogla bi osigurati između 80 i 100 milijardi dolara financijske pomoći za zemlje teško pogođene ratom na Bliskom istoku u razdoblju od oko 15 mjeseci, izjavio je u utorak predsjednik te multilateralne razvojne institucije Ajay Banga. Od tog iznosa, između 20 i 25 milijardi dolara bilo bi dostupno putem mehanizma za odgovor na krize, koji zemljama omogućuje korištenje do deset posto već odobrenih sredstava u okviru postojećih programa. Dodatnih 30 do 40 milijardi dolara moglo bi se osigurati prenamjenom sredstava iz postojećih programa, napomenuo je Banga. Ako se sukob nastavi i nakon tog razdoblja, Svjetska banka morat će pronaći dodatne izvore financiranja kako bi dosegnula cilj od 80 do 100 milijardi dolara, rekao je Banga na događaju koji je organizirao Bretton Woods Committee.

6:10 - Pregovori o okončanju rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogli bi se nastaviti tijekom naredna dva dana, kazao je u utorak američki predsjednik Donald Trump, nakon što je neuspjeh pregovora tijekom vikenda potaknuo Washington da uvede blokadu iranskih luka. Dužnosnici zemalja Perzijskoga zaljeva, Pakistana i Irana također su kazali da bi se predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogli vratiti u Pakistan kasnije ovog tjedna premda je jedan viši iranski izvor kazao da datum još nije određen. "Trebali biste tamo ostati, stvarno, jer bi se nešto moglo dogoditi tijekom sljedeća dva dana, a mi smo skloniji otići tamo", kazao je Trump u intervjuu za New York Post.

Premda je američka blokada dovela do gnjevnih poruka Teherana, naznake da bi se diplomatska komunikacija mogla nastaviti pomogle su primiriti tržišta nafte, čija je cijena u utorak pala ispod 100 dolara po barelu. Pregovori između dvije suparničke zemlje, na najvišoj razini od islamske revolucije 1979., završili su bez napretka u Islamabadu, što je dovelo u pitanje opstanak dvotjednog prekida vatre koji traje još tjedan dana.

Otkako su Sjedinjene Države i Izrael započeli rat 28. veljače, Iran je gotovo potpuno zatvorio Hormuški tjesnac za skoro sva plovila osim vlastitih, rekavši da će prolaz biti dopušten samo uz iransku kontrolu i plaćanje naknade. Oko petine svjetske nafte i plina je ranije prolazilo kroz uzak tjesnac, piše Reuters. Američka vojska je zauzvrat rekla da je u ponedjeljak počela blokirati brodove koji se zaustavljaju u iranskim lukama. Teheran pak je zaprijetio da će gađati ratne brodove koji prolaze kroz tjesnac te da će napadati luke susjednih zemalja u Perzijskom zaljevu. Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) je reklo da je u blokadu iranskih luka uključeno preko 10.000 pripadnika vojske, više od desetak ratnih brodova te deseci zrakoplova.

"Tijekom prva 24 sata, nijedan brod nije prošao kroz američku blokadu, a šest trgovačkih plovila je poslušalo naredbu američkih snaga da se okrenu i ponovo uđu u iransku luku u Omanskom zaljevu", objavio je CENTCOM u priopćenju na društvenoj platformi X. Podaci o pomorskom prometu pokazuju da je blokada slabo utjecala na promet u Hormuškom tjesnacu u utorak te da je najmanje osam brodova prošlo kroz njega.

Najnovije napetosti su globalnu energetsku sigurnost i opskrbu naftnim derivatima učinili još neizvjesnijima. Međunarodni monetarni fond je snizio procjenu rasta svjetskog gospodarstva te kazao da će ono biti na rubu recesije ako se sukob pogorša i cijena nafte ostane iznad 100 dolara po barelu 2027. Primirje se uglavnom održalo tijekom prvog tjedna unatoč oštrim porukama obiju strana. Glasnogovornik iranske vojske je američke restrikcije na međunarodnu plovidbu nazvao "piratstvom", a Trump je rekao da je iranska mornarica "posve uništena" te da joj je preostao tek manji broj "brodova za brze napade".