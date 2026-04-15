LIGA PRVAKA

Sporting kod poljuljanog Arsenala, Real lovi preokret: Evo gdje gledati utakmice Lige prvaka

UEFA Champions League - Quarter Final - First Leg - Real Madrid v Bayern Munich
GONZALO FUENTES/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
15.04.2026.
u 07:45

Lider engleske Premier lige trenutačno je u vrlo lošoj fomri i pobjeda protiv Sportinga im je ujedno i jedina u posljednje četiri utakmice.

U srijedu su na rasporedu posljednje dvije uzvratne utakmice u četvrtfinalu Lige prvaka. Lisabonski Sporting gostovat će na Emiratesu gdje će domaći Arsenal pokušati obraniti minimalnu prednost iz prve utakmice.

Lider engleske Premier lige trenutačno je u vrlo lošoj fomri i pobjeda protiv Sportinga im je ujedno i jedina u posljednje četiri utakmice. Manchester City ih je porazio u finalu Carabao kupa, drugoligaš Southampton ih je izbacio iz FA kupa, a za vikend su u prvenstvu poraženi od Bournemoutha. Sporting tako definitivno ima svoje šanse. Susret je na rasporedu od 21 sat, a možete ga pogledati na programu ArenaSport 2. 

Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana

U drugom susretu večeri, na Allianz Areni sastaju se Bayern i madridski Real. Bavarci imaju prednost od 2:1 iz prve utakmice i veliki su favoriti za prolazak u polufinale, ali u Ligi prvaka se Real nikada ne smije otpisati. Susret počinje također od 21 sat, a pogledati ga se može na programima HRT2 i ArenaSport 1.
