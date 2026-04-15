Real i Bayern u borbi za polufinale, Robben: Real se nikad ne smije otpisati, ali Bayern ipak prolazi dalje

Večeras nas očekuje još jedan nogometni spektakl u Ligi prvaka, Bayern u uzvratnoj utakmici četvrtfinala u Münchenu dočekuje Real Madrid. Prošli tjedan gledali smo odličnu utakmicu u Madridu, a momčad Vincenta Kompanyja od tamo nosi prednost od 2:1.

Bila je to sasvim otvorena utakmica, obje momčadi imale su svoje prilike, ali Bavarci su bili konkretniji. Uz to, na golu su imali sjajnog Manuela Neuera, koji je s nekoliko bravuroznih obrana svojoj momčadi osigurao pobjedu.

Realu će biti teško u uzvratu jer Bayern je u fantastičnoj formi, prema kladionicama je favorit za osvajanje Lige prvaka, a superračunalo mu u ovom dvoboju daje više od 83 posto šanse za prolaz. Unatoč tome, nikad se ne treba otpisati Kraljevski klub, najtrofejniju momčad ovog natjecanja, jer je tijekom povijesti pokazao da može okrenuti nemoguće. Pogotovo kad u samom vrhu napada imate sjajne individualce poput Viniciusa i Mbappea, dvojicu eksplozivnih igrača koji mogu pobjeći svakoj obrani.

Susret je najavio Arjen Robben, koji je igrao za oba kluba.

– Real nikad ne možeš otpisati. Impresionira me to što uvijek ostaju mirni. Nemaju problem povući se dublje i onda iznenada krenuti naprijed. Katkad im je dovoljan samo jedan ili dva trenutka. Na to moraš posebno paziti. Imaju puno individualne kvalitete. Ali vjerujem da je Bayern bolja momčad. I oni imaju vrlo kvalitetne pojedince koji mogu odlučiti utakmicu. Djeluju kao savršeno uigran stroj i vjerujem da će tako nastaviti sve do kraja. Ali ipak je to nogomet, pa se uvijek može dogoditi neka nepredviđena situacija, poput crvenog kartona ili nečeg sličnog. Na to uvijek moraš paziti. Moraš biti maksimalno koncentriran svih 95 minuta. Ako Bayern to uspije, po meni postoji samo jedna momčad koja će pobijediti, kazao je Robben.

U drugoj utakmici večeri Arsenal dočekuje Sporting i brani prednost od 1:0 iz Lisabona. Topnici imaju tjedan istine, u kojem mogu osigurati polufinale Lige prvaka i staviti jednu ruku na dugoiščekivan trofej domaćeg prvenstva, ali i doživjeti potpuni fijasko. Domaćim porazom od Bournemoutha zakomplicirali su situaciju u prvenstvu, a u nedjelju gostuju kod prvog pratitelja Manchester Cityja. Arteta će večeras morati svojim igračima izbaciti taj susret iz glave i usredotočiti ih na večerašnji, da se ne zalomi neko iznenađenje.