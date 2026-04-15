Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 34
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'OVO JE KRAĐA'

Bijesna zvijezda Barcelone Atleticovim navijačima gestikulacijom otkrila što misli o njihovom klubu

UEFA Champions League - Quarter Final - Second Leg - Atletico Madrid v FC Barcelona
ALBERT GEA/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
15.04.2026.
u 07:29

Sudac je imao problema, a odluke koje je donosio bile su nevjerojatne. Ne znam koliko su prekršaja Atléticovi nogometaši napravili, a da ih zbog toga nije opomenuo kartonom

Barcelona nije uspjela doći do preokreta u četvrtfinalu Lige prvaka u gostima kod Atletico Madrida. Nakon poraza od 0:2 na svom terenu, na Wanda Metropolitanu pobijedili su s 2:1 pa je s ukupnih 3:2 dalje prošao Atletico. Posebno uzrujan nakon utakmice bio je Brazilac raphinha, ponajbolji igrač Katalonaca koji je zbog ozljede propustio obje utakmice:

- Ovo je bila krađa, suđenje je bilo jako loše. Sudac je imao problema, a odluke koje je donosio bile su nevjerojatne. Ne znam koliko su prekršaja Atléticovi nogometaši napravili, a da ih zbog toga nije opomenuo kartonom. Ljudski je griješiti, ali da se to stalno ponavlja protiv nas? Igrali smo dobro, ali ovo je bila krađa. Bilo je teško, posebice kad vidite da smo morali uložiti triput veći napor da bismo pobijedili.- rekao je Brazilac.

Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana

Vidno je frustriran bio Brazilac, možda najviše činjenicom da nije mogao pomoći momčadi. Nakon utakmice spustio se na travnjak kako bi se pozdravio sa svojim navijačima, ali nije propustio obračunati se ni s Atleticovima. Gestikulacijom rukama im je jasno poručio kako će ispasti u sljedećem krugu od Sportinga ili Arsenala. 

Raphinhi je odgovorio jedan od junaka Atletica u jučerašnjoj utakmici, argentinski vratar Juan Musso:

- Razumijem što Raphinha govori, razumijem što bi svatko mogao reći, poštujem svačije mišljenje, ali nemojmo sada pričati o pljačkama jer to ne olakšava stvari. Ispada kao da su trebala biti tri kaznena udarca ili četiri crvena kartona. Pobijedili smo na terenu, pobijedili smo ih 2:0 u gostima. Posljednji igrač, u nogometu, je crveni karton, nažalost. Barça je momčad koju jako poštujemo i stvarno nas motivira igrati protiv njih, oni su sjajna momčad, ali pričati o pljački je ludo
Ključne riječi
Liga prvaka Barcelona Atletico Madrid Navijači Raphinha

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!