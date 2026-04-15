Bijesna zvijezda Barcelone Atleticovim navijačima gestikulacijom otkrila što misli o njihovom klubu

Barcelona nije uspjela doći do preokreta u četvrtfinalu Lige prvaka u gostima kod Atletico Madrida. Nakon poraza od 0:2 na svom terenu, na Wanda Metropolitanu pobijedili su s 2:1 pa je s ukupnih 3:2 dalje prošao Atletico. Posebno uzrujan nakon utakmice bio je Brazilac raphinha, ponajbolji igrač Katalonaca koji je zbog ozljede propustio obje utakmice:

- Ovo je bila krađa, suđenje je bilo jako loše. Sudac je imao problema, a odluke koje je donosio bile su nevjerojatne. Ne znam koliko su prekršaja Atléticovi nogometaši napravili, a da ih zbog toga nije opomenuo kartonom. Ljudski je griješiti, ali da se to stalno ponavlja protiv nas? Igrali smo dobro, ali ovo je bila krađa. Bilo je teško, posebice kad vidite da smo morali uložiti triput veći napor da bismo pobijedili.- rekao je Brazilac.

Vidno je frustriran bio Brazilac, možda najviše činjenicom da nije mogao pomoći momčadi. Nakon utakmice spustio se na travnjak kako bi se pozdravio sa svojim navijačima, ali nije propustio obračunati se ni s Atleticovima. Gestikulacijom rukama im je jasno poručio kako će ispasti u sljedećem krugu od Sportinga ili Arsenala.

🚨🏡 Raphinha to Atletico Madrid fans on DAZN cameras: “You’re going home [next round]”.@DAZNFutbol @DAZNFootball 🎥 pic.twitter.com/eaYRdTnVQT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 14, 2026

Raphinhi je odgovorio jedan od junaka Atletica u jučerašnjoj utakmici, argentinski vratar Juan Musso:

- Razumijem što Raphinha govori, razumijem što bi svatko mogao reći, poštujem svačije mišljenje, ali nemojmo sada pričati o pljačkama jer to ne olakšava stvari. Ispada kao da su trebala biti tri kaznena udarca ili četiri crvena kartona. Pobijedili smo na terenu, pobijedili smo ih 2:0 u gostima. Posljednji igrač, u nogometu, je crveni karton, nažalost. Barça je momčad koju jako poštujemo i stvarno nas motivira igrati protiv njih, oni su sjajna momčad, ali pričati o pljački je ludo