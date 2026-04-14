Ukrajinska istraga pokazala: Golemo rusko sjedište za proizvodnju smrtonosnih dronova ima neočekivane susjede

Ogromno industrijsko postrojenje u Tatarstanu, regiji u središnjoj Rusiji, steklo je ozloglašenost zbog svoje prevelike uloge u ruskom ratu protiv Ukrajine. Lokacija, poznata kao Posebna ekonomska zona (SEZ) Alabuga, glavni je ruski pogon za proizvodnju Shaheda, glavnih bespilotnih letjelica dugog dometa koje se koriste u ratu protiv Ukrajine.
Pokrenuta nakon što je Kremlj izvršio invaziju na Ukrajinu 2022. godine, tvornica dronova proizvela je desetke tisuća Shaheda, poznatih u Rusiji pod domaćim nazivom Geran. Ruska vojska gotovo svake noći ispaljuje valove raketa Shahed diljem Ukrajine, a većina ih se proizvodi u zoni Alabuga.
'ZGODNI PREMIJER'
FOTO Pogledajte Magyara u privatnom izdanju, totalno zaludio žene: 'Vidi tu vilicu, a još i zna kuhati'
JAKE MJERE OSIGURANJA
FOTO Srđan Mlađan doveden na sud: Evo što je dobacio novinarima kada je izašao iz kombija
balans i unutarnji mir
Evo što danas radi pjevačica Maja Blagdan: Predstavljala nas je na Euroviziji, a u posljednje vrijeme rijetko je viđamo
Kraljevi fermentacije