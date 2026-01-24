Naši Portali
Tenis

Borna Gojo izgubio susret u polufinalu turnira u Egiptu

Varaždin: Borna Gojo i Vilius Gaulbas u prvom meču Davis cupa između Hrvatske i Litve
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
24.01.2026.
u 22:17

Splićanin je svoju priliku u ovom dvoboju propustio u prvom setu u kojem je poveo s 3:1, no Britanac je tu dionicu uspio dobiti u tie-breaku nakon čega više nije imao problema na putu prema novom uspjehu

Borna Gojo izgubio je polufinalni ogled ATP Challengera u egipatskom Soma Bayu (nagradni fond 107.000 dolara) od trećepostavljenog Britanca Jacka Pinnington Jonesa, 197. na ATP listi – 7:6(5), 6:1.

Splićanin je svoju priliku u ovom dvoboju propustio u prvom setu u kojem je poveo s 3:1, no Britanac je tu dionicu uspio dobiti u tie-breaku nakon čega više nije imao problema na putu prema novom uspjehu, Borna je ukupno zabio pet aseva uz 64 posto prvog servisa, a iskoristio je jednu od pet break-lopti.

Ivon Jovanović pobjednik je juniorskog ITF J30 turnira u belgijskom Gentu, drugopostavljeni Zagrepčanin je u finalnom susretu svladao domaćeg predstavnika Xaviera De Marteaua – 6:2, 6:3.

Ivonu je ovo drugi pojedinačni naslov na juniorskom Touru, oba je osvojio u Belgiji (Arlon 2025.).

Mauro Mavračić izgubio je finalni susret J30 turnira u Mariboru od 3. nositelja, Rusa Aleksandera Burmakina – 6:3, 6:1.

ATP Challenger Egipat Borna Gojo tenis

