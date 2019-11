Borna Ćorić o smjeni koja je šokirala Hrvatsku, priznao je čime ga je Krajan povrijedio

Nakon što je Borna Ćorić javno, na konferenciji za novinare, zamjerio ovom novinaru da “uvijek donosi neke svoje zaključke i stavlja se na Krajanovu stranu”, nije bilo druge nego sjesti s njim i raščistiti stvari.

Pretpostavio sam da se to, osim na ovu aktualnu, odnosi i na onu situaciju iz 2016. kada je Borna, nezadovoljan što nije bio u sastavu za finale s Argentinom (a zbog ozljede nije mogao igrati), nakon toga neko vrijeme bojkotirao Krajana i reprezentaciju.

– Nije 2016. bilo onako kako se činilo – kaže Borna.

Karlović nije bio problem

Objašnjavam mu da se ne stavljam na Krajanovu, nego na stranu hrvatske reprezentacije, kao neku vrstu općeg interesa.

I zato sam tada “prozivao” Ćorića, nešto kasnije Matu Pavića, a puno prije to sam zamjerao i Goranu Ivaniševiću koji dvije godine nije nastupao za Hrvatsku zbog sukoba sa Suadom Rizvanbegovićem.

I iz ovog malog vremeplova vidi se da je reprezentacija vječna, a sve ostalo prolazno. Vjerojatno je sada i Goranu žao što dvije godine nije bio u najdražem dresu...

Kad smo to raščistili, razgovor smo nastavili aktualnim temama.

Morate priznati da ovo sa smjenom izbornika Krajana uoči polaska u Madrid ružno izgleda, nije li se to moglo izbjeći?

– Ha, je li se moglo izbjeći... Moglo se svašta. Da se ja nisam ozlijedio ove godine, možda bih bio u Top 10. Slažem se da tajming nije dobar, ali mi smo, i to zajedno, odlučili tako. Da odemo sa Škugorom i zadržimo koliko-toliko dobru atmosferu.

Je li problem bio u raspodjeli premija ili u tome što je izbornik Krajan, nakon Čilićeva odustajanja, pozvao Ivu Karlovića?

– Karlović nije bio problem. Nakon što je Marin otkazao, Karlović je postao naš drugi najbolji igrač i normalno je bilo da ga se pozove.

Ali on igra Challenger u Houstonu, dovoljno je da stigne do polufinala pa bi već imao problema s pravodobnim dolaskom u Madrid, a u ponedjeljak ga čeka Hačanov. Ne bih sad ulazio u detalje, ali Ivo je odlučio igrati Houston i time se sam eliminirao.

Kako vi gledate na Krajana, u jednom razdoblju bio vam je i trener?

– Nemam ništa protiv Krajana, ali možda sam mogao biti u sastavu za finale s Argentinom 2016., to me i sad boli. Sad smo kao tim imali nesuglasica s njim, ne bih o detaljima, sjeli smo, razgovarali i nismo našli rješenje. I nakon toga smo mi igrači odlučili kako smo odlučili.

Ako se nikako niste mogli “naći”, zašto Krajanovu smjenu niste tražili prije, a ne u “minutu do 12”?

– Svi mi imamo svoje karijere, proces usuglašavanja traži vremena, dok se nađemo... A takve odluke ne donose se u pet sekundi.

A kako gledate na svoju sezonu, vjerojatno niste zadovoljni?

– Nisam zadovoljan, očekivao sam puno više. Prvi je dio manje-više bio u redu, ali od Hallea sam imao prilično problema sa zdravljem. Pukao mi je trbušni mišić, zbog toga nisam igrao ni u Wimbledonu, u Umagu me uhvatio vrat, na US Openu sam imao problema s leđima (predao Dimitrovu – op. a.). Nisam mogao ni redovito trenirati i sve je to došlo na naplatu.

Priznajem da sam težak

Barem ste popravili statistiku u mečevima nakon izgubljenog prvog seta, ove godine 13-14?

– Rezultatski gledano, to je bilo jedno uspješno razdoblje, no igrački gledano, nije. Bolje bi bilo da sam te mečeve dobivao u dva seta i manje se trošio. Najbolji tenis igrao sam na zemlji, ali treba ponekad imati i sreće.

Malo vas je vjerojatno poremetila i promjena trenera. Jeste li s Piattijem prekinuli zato što je preuzeo Šarapovu ili je bilo još nečega?

– Šarapova je bila samo šlag na torti, ali nesuglasica je bilo i prije. Moguće je da me je i taj raskid malo omeo...

Bije vas glas da mijenjate trenere kao čarape. Martin Štepanek vam je sedmi ili osmi?

– Više od pola tih trenera otišlo je svojom voljom... Ali, dobro, priznajem da sam težak na terenu. Nadam se da će ovo s Martinom potrajati dulje, poznajem ga otprije i dobri smo prijatelji.

Što očekujete od svojih mečeva u Madridu?

– Nikad nisam igrao u Madridu u dvorani, vidjet ćemo. I Medvjedev i Nadal su favoriti, ali tenis je čudan sport i iznenađenja su uvijek moguća.