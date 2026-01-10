Alcaraz i Sinner su odigrali revijalni meč i zaradili pravo bogatstvo. Evo koliko su dobili

Teniski svijet dobio je još jednu potvrdu koliko su Carlos Alcaraz i Jannik Sinner postali globalne zvijezde. Dvojica mladih asova odmjerila su snage u ekskluzivnom revijalnom susretu u Južnoj Koreji, a za nešto manje od dva sata tenisa inkasirali su iznose kakve mnogi osvajaju tek podizanjem Grand Slam trofeja. Spektakl, održan u Incheonu pokraj Seula, nosio je naziv Hyundai Card Super Match i izazvao je golem interes publike i medija.

Na terenu nije nedostajalo ozbiljnog natjecateljskog naboja, unatoč tome što se radilo o ekshibiciji. Alcaraz je pokazao nešto više mirnoće u ključnim trenucima te je prvi set riješio u svoju korist sa 7:5, iskoristivši break priliku u samoj završnici. Drugi set donio je izjednačenu borbu bez izgubljenog servisa, a odluka je pala u tie-breaku, gdje je Španjolac slavio s 8:6 i upisao pobjedu.

Ipak, rezultat je bio u drugom planu. Ono što je privuklo najviše pozornosti jest financijska strana priče. Prema dostupnim informacijama, svaki je tenisač za ovaj nastup zaradio oko dva milijuna eura. Taj iznos približava se nagradama koje dobivaju pobjednici najvećih turnira, a u nekim slučajevima čak nadmašuje honorare finalista Grand Slamova.

Ovakvi događaji jasno pokazuju koliko su Alcaraz i Sinner komercijalno atraktivni. Njihovo rivalstvo, različiti stilovi igre i činjenica da predstavljaju novu generaciju tenisača čine ih idealnim licima za promotivne mečeve i globalne turneje. Organizatori u Aziji, gdje popularnost tenisa posljednjih godina snažno raste, sve češće ulažu velike iznose kako bi doveli najveće zvijezde i približili sport novoj publici.

Nakon korejske epizode, obojicu čeka put prema Australiji i Melbourneu, gdje započinje prvi veliki turnir sezone, Australian Open. Revijalni meč u Seulu poslužio im je kao svojevrsna generalna proba, ali i dodatni dokaz da današnji vrhunski tenisači više ne zarađuju isključivo kroz turnirske pobjede, već i kroz svoj status globalnih sportskih brendova.

U modernom tenisu, ekshibicijski susreti poput ovoga postaju sve važniji dio kalendara, brišući granicu između sporta i spektakla, a Alcaraz i Sinner trenutno su njegovi najjači protagonisti.