Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 69
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
NEVJEROJATNA CIFRA

Alcaraz i Sinner su odigrali revijalni meč i zaradili pravo bogatstvo. Evo koliko su dobili

Hyundai Card Super Match - Carlos Alcaraz v Jannik Sinner
Foto: KIM SOO-HYEON/REUTERS
1/3
Autor
Edi Džindo
10.01.2026.
u 11:24

Taj iznos približava se nagradama koje dobivaju pobjednici najvećih turnira, a u nekim slučajevima čak nadmašuje honorare finalista Grand Slamova

Teniski svijet dobio je još jednu potvrdu koliko su Carlos Alcaraz i Jannik Sinner postali globalne zvijezde. Dvojica mladih asova odmjerila su snage u ekskluzivnom revijalnom susretu u Južnoj Koreji, a za nešto manje od dva sata tenisa inkasirali su iznose kakve mnogi osvajaju tek podizanjem Grand Slam trofeja. Spektakl, održan u Incheonu pokraj Seula, nosio je naziv Hyundai Card Super Match i izazvao je golem interes publike i medija.

Na terenu nije nedostajalo ozbiljnog natjecateljskog naboja, unatoč tome što se radilo o ekshibiciji. Alcaraz je pokazao nešto više mirnoće u ključnim trenucima te je prvi set riješio u svoju korist sa 7:5, iskoristivši break priliku u samoj završnici. Drugi set donio je izjednačenu borbu bez izgubljenog servisa, a odluka je pala u tie-breaku, gdje je Španjolac slavio s 8:6 i upisao pobjedu.

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi

Ipak, rezultat je bio u drugom planu. Ono što je privuklo najviše pozornosti jest financijska strana priče. Prema dostupnim informacijama, svaki je tenisač za ovaj nastup zaradio oko dva milijuna eura. Taj iznos približava se nagradama koje dobivaju pobjednici najvećih turnira, a u nekim slučajevima čak nadmašuje honorare finalista Grand Slamova.

Ovakvi događaji jasno pokazuju koliko su Alcaraz i Sinner komercijalno atraktivni. Njihovo rivalstvo, različiti stilovi igre i činjenica da predstavljaju novu generaciju tenisača čine ih idealnim licima za promotivne mečeve i globalne turneje. Organizatori u Aziji, gdje popularnost tenisa posljednjih godina snažno raste, sve češće ulažu velike iznose kako bi doveli najveće zvijezde i približili sport novoj publici.

VEZANI ČLANCI:

Nakon korejske epizode, obojicu čeka put prema Australiji i Melbourneu, gdje započinje prvi veliki turnir sezone, Australian Open. Revijalni meč u Seulu poslužio im je kao svojevrsna generalna proba, ali i dodatni dokaz da današnji vrhunski tenisači više ne zarađuju isključivo kroz turnirske pobjede, već i kroz svoj status globalnih sportskih brendova.

U modernom tenisu, ekshibicijski susreti poput ovoga postaju sve važniji dio kalendara, brišući granicu između sporta i spektakla, a Alcaraz i Sinner trenutno su njegovi najjači protagonisti.

Ključne riječi
zarada tenis Južna Koreja ekshibicija Jannik Sinner Carlos Alcaraz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!