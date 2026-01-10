Sjajna Benčić donijela Švicarskoj prvo finale: U finalu protiv Poljske ili SAD-a

Švicarska se prvi put plasirala u finale United Cupa nakon što je u subotu u polufinalu pobijedila Belgiju rezultatom 2-1.

Švicarsku je do finala predvodila Belinda Benčić koja je pobijedila Elise Mertens u pojedinačnoj konkurenciji prije nego što se vratila uz Jakuba Paula i osigurala pobjedu u parovima.

U prvom meču ovog dvoboja, Benčić je održala svoj niz bez poraza na turniru pobijedivši Elise Mertens 6-3 4-6 7-6(0) i dovevši Švicarsku u vodstvo. Nakon toga je Zizou Bergs poslije iscrpljujućih dva i pol sata na terenu svladao Stana Wawrinku sa 6-3 6-7(4) 6-3.

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U pojedinačnom meču protiv trostrukog Grand Slam prvaka Wawrinke, Bergs je lako osvojio prvi set, ali je u drugom bio nadigran jer se švicarski tenisač oporavio i izjednačio. Bergs je gubio 0-40 na Wawrinkin servis pri rezultatu 4-3 u trećem setu, ali se Belgijanac se vratio i osvojio odlučujući break.

U odlučujućem meču mješovitih parova, švicarski par Benčić-Paul je slavio sa 6-3, 0-6, 10-5 nad Belgijcima Mertens i Bergsom nakon sat i 17 minuta igre.

Benčić i Paul su lagano dobili prvi set, ali su u drugom setu osvojili ukupno samo 12 poena, a meč je otišao u tie-break u kojem se ipak bolje snašao švicarski par.

Benčić, bivša osvajačica olimpijskog zlata, pobijedila je u sva četiri pojedinačna meča i sva četiri meča u mješovitim parovima tijekom United Cupa.

U nedjelju će se Švicarska suočiti s pobjednikom drugog polufinala u kojem igraju branitelji naslova SAD i dvostruki finalistI Poljsjka.

Susret je odigran u teškim uvjetima, a Meteorološki zavod izdao je upozorenje na ozbiljan toplinski val jer su se temperature kretale oko 40 stupnjeva Celzija i nedjeljno finale je pomaknuto na sljedeći termin.