Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 50
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
UNITED CUP

Sjajna Benčić donijela Švicarskoj prvo finale: U finalu protiv Poljske ili SAD-a

United Cup
JEREMY PIPER/REUTERS
VL
Autor
Hina
10.01.2026.
u 10:08

U pojedinačnom meču protiv trostrukog Grand Slam prvaka Wawrinke, Bergs je lako osvojio prvi set, ali je u drugom bio nadigran jer se švicarski tenisač oporavio i izjednačio

Švicarska se prvi put plasirala u finale United Cupa nakon što je u subotu u polufinalu pobijedila Belgiju rezultatom 2-1.

Švicarsku je do finala predvodila Belinda Benčić koja je pobijedila Elise Mertens u pojedinačnoj konkurenciji prije nego što se vratila uz Jakuba Paula i osigurala pobjedu u parovima.

U prvom meču ovog dvoboja, Benčić je održala svoj niz bez poraza na turniru pobijedivši Elise Mertens 6-3 4-6 7-6(0) i dovevši Švicarsku u vodstvo. Nakon toga je Zizou Bergs poslije iscrpljujućih dva i pol sata na terenu svladao Stana Wawrinku sa 6-3 6-7(4) 6-3.

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi

U pojedinačnom meču protiv trostrukog Grand Slam prvaka Wawrinke, Bergs je lako osvojio prvi set, ali je u drugom bio nadigran jer se švicarski tenisač oporavio i izjednačio. Bergs je gubio 0-40 na Wawrinkin servis pri rezultatu 4-3 u trećem setu, ali se Belgijanac se vratio i osvojio odlučujući break.

U odlučujućem meču mješovitih parova, švicarski par Benčić-Paul je slavio sa 6-3, 0-6, 10-5 nad Belgijcima Mertens i Bergsom nakon sat i 17 minuta igre.

Benčić i Paul su lagano dobili prvi set, ali su u drugom setu osvojili ukupno samo 12 poena, a meč je otišao u tie-break u kojem se ipak bolje snašao švicarski par.

Benčić, bivša osvajačica olimpijskog zlata, pobijedila je u sva četiri pojedinačna meča i sva četiri meča u mješovitim parovima tijekom United Cupa.

U nedjelju će se Švicarska suočiti s pobjednikom drugog polufinala u kojem igraju branitelji naslova SAD i dvostruki finalistI Poljsjka.

Susret je odigran u teškim uvjetima, a Meteorološki zavod izdao je upozorenje na ozbiljan toplinski val jer su se temperature kretale oko 40 stupnjeva Celzija i nedjeljno finale je pomaknuto na sljedeći termin.

Ključne riječi
tenis Švicarska Belinda Benčić United Cup

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!