Otkriveno kako je najgora tenisačica ikad završila na turniru: 'Ona nema veze s nama'

Snimka koja je u rekordnom roku obišla svijet prikazuje scene koje više nalikuju na satiričnu komediju nego na profesionalni teniski meč. Na zemljanim terenima u Nairobiju, u sklopu ITF W35 turnira, Njemica Lorena Schaedel, tada 1026. igračica svijeta, za samo 37 minuta deklasirala je 21-godišnju Egipćanku Hajar Abdelkader rezultatom 6:0, 6:0. No, rezultat je sporedan. Pažnju javnosti privukla je izvedba Abdelkader, koja se na terenu kretala i udarala lopticu s toliko nesigurnosti da su se mnogi zapitali kako je uopće dospjela na turnir s nagradnim fondom od 25.000 dolara. Odjevena atipično, u crnu majicu i tajice, djelovala je izgubljeno od prvog do posljednjeg poena.

Statistika meča otkriva razmjere ovog bizarnog nastupa. Abdelkader je osvojila samo tri poena, od čega su dva bila poklon protivnice kroz dvostruke servis pogreške, a treći je stigao nakon neforsirane pogreške. S druge strane, Abdelkader je napravila čak dvadeset dvostrukih pogrešaka, a postotak ubačenog prvog servisa bio joj je mizernih 8,3 posto. Videozapisi pokazuju kako se muči s osnovnim pravilima, a u nekoliko navrata sutkinja, pa čak i sama protivnica, morale su joj objašnjavati na kojoj strani terena treba stajati prilikom serviranja, što je prizor nezapamćen na profesionalnoj razini.

Hajar Abdelkader entered a low level tennis tournament in Africa as a wild card



She might be the single worst athlete we’ve ever seen



pic.twitter.com/pHb6Tzz14m — Barstool Sports (@barstoolsports) January 7, 2026

Dok se svijet tenisa zgražao, počelo se postavljati ključno pitanje: tko je uopće Hajar Abdelkader? Iako je igrala pod egipatskom zastavom, Teniski savez Egipta brzo se ogradio od nje, objavivši kako ona nikada nije bila registrirana kao njihova igračica i da s njom nemaju nikakve veze. "Savez nije imao nikakvu ulogu u njezinoj nominaciji ili dobivanju pozivnice", poručili su, dodavši kako vjeruju da Abdelkader zapravo živi u Keniji. Ova izjava samo je produbila misterij, pogotovo jer na ITF profilu igračice stoji da se tenisom bavi od svoje četrnaeste godine, što njezina izvedba oštro demantira.

What’s going on⁉️



Viral videos of Egyptian tennis player Hajar Abdelkader playing in the 1st rd of a W35 main draw have been circulating 👀



Abdelkader lost 0-6, 0-6 w/ 20 double faults & 3 points won (2 off of the opponent’s double faults) in 37 min! pic.twitter.com/ci8AWKCdGL — UTR Sports (@UTR_Sports_) January 7, 2026

Klupko se počelo odmotavati kada su se oglasili organizatori, Teniski savez Kenije. Pritisnuti kritikama, priznali su pogrešku. Abdelkader je dobila pozivnicu (wildcard) u posljednji trenutak, nakon što je jedna lokalna igračica odustala. U tom trenutku, tvrde, Abdelkader je bila jedina koja je zatražila pozivnicu, a odluka je donesena "na temelju pruženih informacija" koje su sugerirale da ima odgovarajuću razinu iskustva. Ipak, u priopćenju su jasno istaknuli: "Gledajući unatrag, priznajemo da ova pozivnica nije trebala biti dodijeljena. Osigurat ćemo da se ovako rijedak propust više nikada ne ponovi." Iako organizatori tvrde da je riječ o propustu, cijeli slučaj je bacio sjenu na integritet sustava pozivnica, budući da pravila strogo zabranjuju njihovu prodaju.