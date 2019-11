Suze sina odbačenog: Rakitić kao rijetko kada otvorio dušu ispred kamera

Hrvatski reprezentativac i veznjak Barcelone Ivan Rakitić gostovao je u popularnoj televizijskoj emisiji Universo Valdano. O čemu je sve razgovarao s voditeljom Jorgeom Valdanom doznat ćemo u četvrtak kada će kompletna emisija biti prikazana, međutim, već je i u najavi isplivalo dosta materijala za naslovnice.

A Rakitić je napokon otvoreno progovorio o svojim osjećajima, o tome koliko je žalostan što mu ove sezone strateg Ernesto Valverde daje minute na travnjaku na kapaljku.

- Znate kako se osjećam? Osjećam se kao moja mala kći kada joj netko oduzme igračku, tužno. E, tako se osjećam. Oduzeli su mi moju loptu - kazao je Raketa, kojeg u subotu neće biti ni u hrvatskome dresu zbog problema s Ahilovom tetivom.

- Poštujem i razumijem odluke trenera, uprave, koga god treba. Ali meni je 31. Nije mi 38. I vjerujem da sam u najboljim nogometnim godinama. Čovjek sam koji nema problema s iskazivanjem emocija. Kada treba zaplakati, plačem. Kada treba slaviti, slavim - dodao je na to Rakitić, kojeg još od ljeta, čini se, guraju iz kluba.

Je li s Valdanom razgovarao i o svojoj budućnosti, možda o odlasku u neki drugi klub tijekom zimskog prijelaznog roka, doznat ćemo 14. studenog.

