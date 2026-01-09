Đoković otvoreno kritizira sustav koji mu je donio ogromno bogatstvo: 'Živimo u vrlo materijalističkom društvu'

Novak Đoković, čovjek koji je redefinirao granice teniske izvrsnosti, postavio je i nove standarde kada je riječ o financijskom uspjehu u sportu. Njegova procijenjena neto vrijednost doseže vrtoglavih 220 milijuna eura, čime se svrstava među najbogatije sportaše na svijetu. Ipak, ono što ga čini apsolutnim rekorderom jest zarada ostvarena isključivo na teniskim terenima. S više od 191 milijun dolara prikupljenih od turnirskih nagrada, Đoković je uvjerljivo najplaćeniji tenisač u povijesti, ostavivši iza sebe svoje najveće rivale, Rafaela Nadala s otprilike 135 milijuna dolara i Rogera Federera sa 131 milijunom dolara. Ova nevjerojatna brojka svjedoči o desetljećima dominacije, tijekom kojih je osvojio rekordna 24 Grand Slam naslova i postao prvi igrač u povijesti koji je prešao magične granice od 100, a potom i 150 milijuna dolara zarađenih od nagrada. Njegova financijska nadmoć na terenu toliko je izražena da je zaradio najmanje tri i pol puta više od bilo kojeg drugog aktivnog igrača, izuzevši spomenute rivale, te je na sigurnom putu da postane prvi tenisač koji će probiti granicu od 200 milijuna dolara.

Do te brojke od 200 milijuna dolara trenutačno ga dijeli devet milijuna dolara. Može li toliko zaraditi u 2026 godini? Može, ali bi se trebale dogoditi dvije stvari - niz dobrih rezultata na ATP turnirima i osvajanje jednog Grand Slam turnira. U 2025. godini je zaradio pet milijuna dolara zahvaljujući pobjedama na ATP 250 u Genevi i Ateni, kao i plasmanima u polufinala na četiri Grand Slam turnira. Pobjeda na jednom od četiri Grand Slam turnira donosi 4 milijuna dolara.

Dok su pobjede na terenu temelj njegova, pravo carstvo izgrađeno je izvan njega. Prema procjenama Forbesa, Đoković godišnje od sponzorskih ugovora, pojavljivanja i licenci zaradi između 25 i 34 milijuna dolara, a samo u razdoblju od 2015. do 2024. godine izvanterenske aktivnosti donijele su mu nevjerojatnih 277 milijuna dolara. Njegov portfelj sponzora uključuje dugoročne partnere poput proizvođača reketa Head, s kojim surađuje još od 2001. godine, te francuske modne marke Lacoste, koja ga odijeva od 2017. u sklopu ugovora vrijednog oko 7,5 milijuna dolara godišnje. Japanski proizvođač obuće Asics zadužen je za njegove tenisice, dok mu na ruci sjaji sat luksuznog švicarskog brenda Hublot. Posljednjih godina, Đoković je strateški proširio suradnje na brendove koji se podudaraju s njegovom posvećenošću zdravlju i wellnessu, kao što su Aman resorti, Qatar Airways i tvrtka Waterdrop, koja proizvodi mikropića. Svaki od ovih ugovora pomno je biran kako bi se uskladio s njegovim osobnim vrijednostima i dugoročnom vizijom brenda "Novak Đoković".Ipak, Đokovićev odnos prema novcu daleko je od površnog. U nedavnom intervjuu s poznatim novinarom, na izravno pitanje o svojem bogatstvu, dao je naslutiti da bi njegova stvarna vrijednost mogla biti i veća od procijenjenih 400 milijuna dolara, ali je istovremeno naglasio kako materijalno bogatstvo nikada nije bilo njegov primarni motivator.- Živimo u vrlo materijalističkom društvu. Novac je važan i donosi sigurnost, ali ako je to jedino o čemu razmišljate, onda to nije ispravan put - rekao je, dodavši kako je tijekom karijere odbio brojne izdašne ponude velikih brendova jer nije mogao predstavljati nešto u što osobno neIako sam nema financijskih briga, Đoković je jedan odsustava koji, prema njegovim riječima, ne omogućuje dovoljnom broju igrača da žive od profesionalnog bavljenja ovim sportom.- Mislim da bi što više igrača trebalo moćiod tenisa. Trenutačno to nije slučaj - rekao je novinarimaĐokovićeva poslovna znatiželja i poduzetnički duh vode ga u raznolike industrije, daleko od teniskog svijeta. Njegova strast premai načinu života pretočena je u konkretne poslovne pothvate. Nakon što je ranije vodio veganski restoran "Eqvita" u Monte Carlu i pokrenuo liniju bezglutenskih proizvoda "Djokolife", nedavno je uložio u danski lanac kafića i sokova Joe & the Juice te austrijsku tvrtku Waterdrop. Vrhunac njegovog angažmana u svijetu nutricionizma predstavlja pokretanje vlastite linije suplemenata SILA, proizvoda koji su, kako tvrdi, rezultat više od deset godina istraživanja i posvećenosti vrhunskim performansama. No, njegovi interesi sežu i dalje. Godine 2020. iznenadio je javnost kupnjom 80-postotnog udjela u danskoj biotehnološkoj tvrtki QuantBioRes, koja je radila na razvoju tretmana za COVID-19. Nedavno se pridružio i investicijskoj grupi koja je uložila u francuski nogometni klub Le Mans.Osim aktivnih poslovnih pothvata, Đoković je i mudar investitor. Njegov portfelj uključuje ulaganja u tehnološke startupe poput tvrtke CLMBR, koja proizvodi sprave za vertikalno penjanje, te platforme za ocjenjivanje tenisača UTR Sports. Također posjeduje luksuzne nekretnine na nekim od najprestižnijih svjetskih lokacija, uključujući stanove u Manhattanu i Monte Carlu, gdje trenutačno prebiva s obitelji, te teniski kompleks u Beogradu. Ipak, kruna njegova djelovanja izvan terena je humanitarni rad. Sa suprugom Jelenom, 2007. godine osnovao je Zakladu Novak Đoković, s misijom ulaganja u rani razvoj djece u Srbiji. Do danas je zaklada uložila više od 16 milijuna dolara, izgradila 73 predškolske ustanove, obučila preko dvije tisuće učitelja i pomogla više od 55.000 djece. Njegova predanost dobročinstvu prepoznata je i na globalnoj razini kada je imenovan UNICEF-ovim ambasadorom dobre volje.