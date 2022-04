VIDEO Babo promašio tricu za pobjedu i završio sezonu, Dončić ide dalje

U šestoj utakmici serije, dvije i pol sekunde prije kraja susreta, Bojan Bogdanović šutirao je otvorenu tricu za pobjedu i promašio što je pak značilo oproštaj njegovih "Džezista" od ovogodišnjeg doigravanja već u prvom krugu (2-4). A taj gorak osjećaj priuštili su im košarkaši Dallas Mavericksa predvođeni Lukom Dončićem (24 koša, 9 skokova, 8 asista, 2 blokade) kojeg je, jedan dio utakmice, čuvao upravo Babo koji se tako maksimalno trošio. Na koncu se kobnim pokazalo to što Utah Jazz nije kapitalizirao neigranje Dončića u prve tri utakmice serije od kojih je sastav iz Salt Lake Cityja dobio samo jednu.

A najbolji hrvatski košarkaš bio je među boljim igračima ovaj put neuvjerljivog Utaha. Uostalom, u ovom je susretu bio i drugi strijelac svog sastava (19 koševa), iza Donovana Mitchella (23 koša, 9 asista, 8 skokova), što će reći da je Hrvat svoj posao odradio. Nažalost, tricu za pobjedu nije pogodio.

Mavs win the series. pic.twitter.com/HApzcDUCQv — Rob Perez (@WorldWideWob) April 29, 2022

Kod rezultata s kojim je utakmica i završila (96:98), 4.3 sekunde prije kraja, imali su domaćini priliku za pobjedu. Iskoristivši blok, Bogdanović je vješto pobjegao svom čuvaru Bullocku i dobio loptu na lijevoj strani napada. U očajničkom trku pokušao ga je blokirati Dinwiddie no Bojan ga je znalački fintirao i oslobodio si prostor za neometani šut. Ponajbolji Utahov šuter izbacio je loptu 2.5 sekundi prije kraja no ona je, nažalost, bila prekratka. Sekundu prije kraja pogodila je obruč i odbila se u ruke jednog od igrača Dallasa za slavlje ovog sastava koji će u sljedećoj rundi igrati protiv Phoenix Sunsa, momčadi s najboljim skorom u osnovnom dijelu sezone.

A Sunse je u polufinale Zapadne konferencije odveo sjajni Chris Paul, 36-godišnji razigravač koji je u šestoj utakmici protiv New Orleans Pelicansa upisao osam asistenicja i 33 koša postinuga iz 14 šuterskih pokušaja, bez promašaj iz igre, za pobjedu 115:109. Tako se, od trojice hrvatskih NBA igrača, u drugi krug probio jedino Dario Šarić no on ni u nastavku doigravanja neće igrati jer se još nije dovoljno oporavio od teške ozljede (i operacije) prednjih križnih ligamenata.

U šestoj utakmici posao su završili i Philadelphia Sixersi koji su u Torontu, predvođeni kamerunskim centrom Joelom Embiidom (33 koša, 10 skokova, 3 blokade) i Jamesom Hardenom (22 koša, 15 asistencija), pregazili domaće Raptorse (132:97). Sixersi će u polufinalu Istočne konferencije igrati sa najboljom momčadi Istoka Miami Heatom.

