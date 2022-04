Bojan ili Luka? Nakon velikog NBA dvoboja, čeka ih i onaj s Hrvatskom i Slovenijom!

Nakon ponekad odveć "revijalnog" osnovnog dijela sezone, u NBA ligi kreće onaj daleko uzbudljiviji dio, a to je doigravanje. A već u prvom kolu jedan na drugoga namjerit će se momčadi (Utah i Dallas) za koje igraju jedan od najboljih NBA šutera Bojan Bogdanović i jedan od najboljih svjetskih španera Luka Dončić.

A njih dvojica, oči u oči trebali bi se naći i krajem lipnja kada će kvalifikacijsku utakmicu, "biti ili ne biti" tipa, za nastup na Svjetskom prvenstvu u Ljubljani, igrati reprezentacije Hrvatske i Slovenije.

No, u subotu (u prvoj utakmici serije) Dončića vjerojatno neće biti jer je u posljednjoj utakmici osnovnog dijela sezone doživio ozljedu lista lijeve noge. Premda to klub nije objavio, mnogi su skeptični i oko njegova nastupa u drugoj utakmici (s ponedjeljak na utorak) jer riječ je o vrlo osjetljivoj ozljedi s kojom se nije za požurivati.

Foto: Jerome Miron/REUTERS Mar 7, 2022; Dallas, Texas, USA; Dallas Mavericks guard Luka Doncic (77) and Utah Jazz forward Bojan Bogdanovic (44) fight for the loose ball during the second half at the American Airlines Center. Mandatory Credit: Jerome Miron-USA TODAY Sports Photo: Jerome Miron/REUTERS

A prije tri godine to je učinio Kevin Durant, tada još kao igrač Warriorsa. Nakon što je propustio devet utakmica, Durantula se vratio u petu utakmicu finala protiv Toronta u kojoj mu je otišla Ahilova tetiva pa tako i cijela sljedeće sezona, tada već kao članu Brooklyn Netsa.

Problema s istom ozljedom imao je, potkraj osnovnog dijela sezone, i Bojan Bogdanović koji je radi iste propustio devet utakmica u nizu pa je za očekivati da će Mavsi biti vrlo oprezni s Lukinim povratkom. Istina jest da im bez Dončića izgledi za prolazak prvog kola doigravanja znatno padaju, no to je ništa prema mogućnosti da mu ode Ahilova tetiva (koja puca kod nezaliječenog lista) i da budu bez njega cijelu sljedeću sezonu. Dakako, brzina njegova povratka ovisi i o tome koliko je vlakana Dončićeva lista zahvaćeno. Sam igrač zacijelo bi se htio vratiti što prije no žuriti s tim moglo bi dovesti do toga da žali za tom odlukom cijelu karijeru.

I dok "snajperist" Bogdanović za Utah zabija 18,1 koševa, i za napad "džezista" znači jako puno, Dončić je u sastavu Mavsa praktički nezamjenjiv jer tamo nema igrača koji može nadoknaditi njegovu svestranost s kojom prosječno ( u svojih 35 minuta po susretu) nudi 28.4 koševa, 9.1 skokova i 8.7 asistencija. Štoviše, Luka je trostruki All-Star i NBA superstar u mjeri u kojoj je jedan drugi Luka (Modrić) zvijezda svjetskog nogometa.

