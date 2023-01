Bogdanovićeva 22 poena nisu pomogla Detroitu, porazi Clippersa i Sunsa

Bojan Bogdanović je ubacio 22 koša, ali to nije pomoglo njegovim Detroit Pistonsima u izbjegavanju poraza pred domaćim navijačima u dvoboju s New Orleans Pelicansima koji su slavili sa 116-110. Pelicanse je do pobjede predvodio Jonas Valančiunas sa 33 koša i 16 skokova.

>> Najbogatiji svjetski klub kupuje Lovru Majera i šalje brutalnu ponudu za vatrenog

Oslabljeni Phoenix Sunsi poraženi su sa 121-116 na gostovanju kod Minnesota Timberwolvesa, a Dario Šarić je za 18 minuta ubacio pet koševa. Anthony Edwards je za pobjednike postigao 31 koš, baš kao i najbolji igrač Sunsa Damion Lee.

Los Angeles Clippersi su kao domaćini izgubili od Denver Nuggetsa sa 115-103, iako su gosti bili bez svog najboljeg igrača Nikole Jokića. Ivica Zubac je za 28 minuta ubacio šes koševa uz sedam skokova. Strijelce pobjedničke momčadi predvodio je Jamal Murray sa 24 koša, a isto toliko ih je za Clipperse ubacio Kawhi Leonard.