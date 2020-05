Bojan Bogdanović ide na operaciju i sigurno propušta ostatak sezone

Bojan Bogdanović ozlijedio je desno zapešće te mora na operaciju, piše ESPN.

Hrvatski košarkaški reprezentativac tako će propustiti ostatak NBA sezone bude li ona uskoro nastavljena.

Utah Jazz F Bojan Bogdanovic is undergoing season-ending surgery on his right wrist, sources tell ESPN. Full recovery expected for start of 2020-21 season. He's averaged 20 points per game for Jazz, fourth-seed in West.