Boban otkrio tajni razgovor koji nitko nije znao: Nazvao me na Badnjak, zauvijek ću mu biti zahvalan

Legendarni kapetan Hrvatske, Zvonimir Boban, priznat je u cijelom svijetu i njegove zasluge u mnogim segmentima vidi svatko tko prati nogomet. Tako je pomogao i svome voljenom AC Milanu da se izvuće iz 'zimskog sna' i preporodi se te opet zaigra Ligu prvaka.

No, Boban je u velikom razgovoru za Sport Week priznao kako je velik udio u tome imao i povratak Zlatana Ibrahimovića, a poseban je način na koji je Ibra opet došao među Rossonere.

Foto: Massimo Alberico

- Bio je Badnjak 2019. godine. Zazvonio mi je telefon, pisalo je Ibrahimović. Javio sam se, a on mi je rekao: Čestitam, upravo si potpisao Zlatana - rekao je Zvone i dodao:

- On je unikatan. Snažan, dobar, ima osobnost toliko snažnu za cijelu jednu momčad. Pomalo je apsurdno da je u tom trenutku, za klub koji je osvojio sve što se može osvojiti, povratak 38-godišnjaka bio toliko ključan. Da smo doveli Haalanda ili Mbappéa ništa se ne bi promijenilo. Niti jedan igrač na svijetu nije toliko mogao utjecati na mentalitet momčadi kao Ibrahimović. Zauvijek ću mu biti zahvalan na tome pozivu i toj odluci.

