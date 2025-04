Boban kritizirao odluku Uefe: 'Ti ljudi slabo razumiju nogomet. To se ne bi dogodilo da sam ja na čelu'

Stoper Intera Alessandro Bastoni proglašen je najboljim igračem prve četvrtfinalne utakmice Lige prvaka prema izboru Uefe. Podsjetimo, Inter je u gostima pobijedio domaću momčad Bayerna rezultatom 2:1. Golom Martineza Inter je na poluvrijeme otišao s minimalnom prednošću koju je Bayern u 85. minuti sustigao pogotkom Müllera. Utakmicu je u korist gostiju iz Milana u 88. preokrenuo Frattesi.

S odlukom Uefe nije se baš složio Zvonimir Boban, nekada jedan od važnih ljudi Uefe i Fife u području razvoja nogometa. On smatra da su Lautaro Martinez ili Marcus Thuram tu nagradu zaslužili više. "Slabo razumiju nogomet", izjavio je Boban osvrnuvši se na Uefu. "Razumiju vrlo malo o nogometu, uz sav respekt prema Bastoniju. Dati nagradu obrambenom igraču nakon ovakve pobjede jednostavno nema nikakvog smisla", nastavio je bivši hrvatski reprezentativac za Sky Sport Italia, prenosi Fanpage.

Bivši igrač Milana uz smijeh je kazao da se to nikada nije dogodilo dok je on bio na čelu nogometnog odjela UEFA-e. Također, Boban je pohvalio igru Lautara Martineza i Marcusa Thurama: "Do sada nisu igrali ovako za Inter, možda nikada u životu."

A osvrnuo se i na cjelokupnu igru momčadi Nerazzurra: "Napadački dvojac je bio nevjerojatan, a da ne oduzmemo ništa cijeloj momčadi koja je odigrala fantastično. Napadači su bili jednostavno fantastični, nevjerojatni. Mkhitaryan i Barella su odlično čitali igru i dali nekoliko klasičnih paseva. Možda su prošli nezapaženo jer su napadači bili tako dominantni. Bio sam impresioniran njihovom osobnošću."

Zvonimir Boban nije bio jedini takvog mišljenja. S njime se složio i bivši trener Juventusa, Rome i Milana, Fabio Capello: "Da je morao biti obrambeni igrač, možda bi Carlos Augusto zaslužio to zbog asistencije. Obožavam Bastonija, ima klasu i odigrao je sjajnu utakmicu, ali ja bih glasao za Lautara", rekao je Capello.

Nerazzurri su prva momčad koja je pobijedila Bayern na domaćem terenu u posljednje četiri godine. Momčad Simonea Inzaghija jedini je klub iz Serie A koji je još uvijek u lovu na trostruku krunu jer su u polufinalu Kupa Italije i trenutno vode na vrhu ljestvice Serie A.