Blamaža u Kranjčevićevoj: Rijeka šokantno izgubila i propustila vrh Prve HNL!

Trener Rijeke Goran Tomić nakon velike pobjede nad Osijekom (3:2) u polufinalu Kupa uporno je ponavljao da se treba okrenuti Hrvatskom dragovoljcu, svjestan da bi protiv posljednje momčadi lige moglo doći do opuštanja. Što se dogodilo jer je fenjeraš iznenađujuće pobijedio 2:1 (1:0)!

Upravo je Rijeka klub koji je Sigećanima proslijedio čak devet igrača nakon zimske stanke, zbog čega poraz dodatno boli. No bolno je svakako i to što bi s tri boda Riječani prestigli Dinamo na tablici. Ovako, nekako je dojam da se Rijeka zapravo postavila kao potpuni autsajder u borbi za titulu.

Hajduku koji ima utakmicu manje i tri boda manje ovo odgovara, kao i Osijeku, Dinamu...

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 13.03.2022., Nogometni stadion Zagreb, Zagreb - Hrvatski Telekom Prva liga, 27. kolo, Hrvatski dragovoljac - Rijeka. Josip Drmic, Valentino Majstorovic. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Što se same utakmice tiče, Dragovoljac je otpočetka bio u podređenom položaju, ali praktčki svaki njegov napad imao je glavu i rep. Pokazalo se to u 23. minuti, kad je na asistenciju Karrice zabio junak susreta Perić.

Vodstvo je isti igrač podebljao odmah u 50. minuti, ovaj put na asistenciju Jurišića.

Očekivano, šokirani Riječani su pritisnuli nakon tog primljenog gola, riskirali primiti i treći, no to se nije dogodilo, iako smo do kraja vidjeli dva gola, ali vrijedio je samo onaj u mreži domaćina. Dragovoljcu je zbog zaleđa poništen u 83. minuti kod vodstva 2:1.

A taj konačni rezultat postavio je Ampem u 74. pa tako bar donekle pružio nadu gostima. Koja je umrla posljednja unatoč osam minuta sučeve nadoknade. Umral je barem u ovoj utakmici jer za osvajanje prvenstva svakako će još neko vrijeme tinjati. Iako, uz ovakvu igru i kikseve teško je biti optimist.