Bjelica večeras ne smije u Dinamovu svlačionicu. Za vrijeme utakmice jedna stvar mu je zabranjena

Nakon dvije odigrane utakmice u novom formatu Lige prvaka, Dinamo ima jedan bod, nakon teškog 2:9 poraza od Bayerna. U Zagrebu je ispustio 2:0 vodstvo protiv Monaca i s tih 2:2 sigurno nitko nije bio prezadovoljan, iako bi vjerojatno svi prije utakmice 'potpisali' bod. Taj je Monaco, iako je do Maksimira igrao jako dobro i pobijedio Barcelonu, označen kao suparnik protiv kojeg se može igrati. I plavi su pokazali da mogu, odigrali su pametnu utakmicu i nesretno ostali bez pobjede, ali s optimizmom mogu gledati dalje. A to dalje već je danas, plavi su jučer otputovali na utakmicu sa Salzburgom, još jednom momčadi koja je označena kao prilika za uzimanje bodova.

Salzburg nije u dobroj formi, momčad se znatno promijenila i rezultati nisu dobri, kako su već na to naviknuli. Iako Dinamo u domaćem prvenstvu ne igra dobro, Europa je nešto drugo. Ono što bi mogao biti problem jest to što Ivan Nevistić neko vrijeme zbog ozljede nije branio, problema je imao i Bruno Petković, ali je u Puli ušao silom prilika, pa će trener Nenad Bjelica do utakmice odlučiti hoće li krenuti s njim ili ga po potrebi kasnije uvesti s klupe.

Sve to prije dolaska na stadion u Salzburgu mora riješiti Bjelica, igračima i svojim pomoćnicima sve objasniti jer njega na klupi Dinama u Salzburgu neće biti. Znano je da je u susretu s Monacom isključen nakon dva žuta kartona i dobio je utakmicu zabrane vođenja momčadi. To znači da će s plavima sve raditi do dolaska autobusa na stadion, tada više ne može u svlačionicu već će susret gledati iz VIP lože i ne smije komunicirati s momčadi do kraja utakmice.

Nije to Bjelici prvi put da ne može biti na klupi, više je puta isključen, a to mu se već dogodilo i u Dinamu, isključen je protiv Viktorije Plzeň, pa je ostatak utakmice gledao stojeći uz novinarsku ložu, a uz njega je bio pomoćnik sportskog direktora Marko Vukelić koji je imao voki-toki. U sljedećoj utakmici kad je odrađivao kaznu sjedio je na posebno ugrađenoj sjedalici kraj novinarske lože (te dvije sjedalice još su tamo), ali sad nije bilo voki-tokija, nisu plavi željeli riskirati novu kaznu. Uostalom, Bjelica je sve spremio sa svojim pomoćnicima, nominalno je utakmicu vodio Rene Poms. Sad će u Salzburgu tu ulogu preuzeti Danijel Jumić koji je samostalno vodio Istru, a Bjelici je pomoćni od Osijeka, preko Trabzonspora i Union Berlina sve sad do Dinama.

Damir Krznar nekoliko je puta uskakao umjesto Zorana Mamića (kad je bio priveden, kad je imao koronu i kad je dao ostavku prije Tottenhama).

– Nije ista situacija kao sada, mi smo smjeli komunicirati jer tada nije imao kaznu Uefe, ali je tijekom utakmice komunikacije bilo jako malo. Naime, uvijek se sve dogovori prije utakmice, tako će biti i danas. Na sastanku u hotelu prije odlaska na stadion dogovore se svi detalji i posebna komunikacija nije potrebna. Iako je vjerojatno u današnje vrijeme tehnologije moguća, primjerice preko analitičara kluba. Izostanak trenera s klupe više je stvar autoriteta glavnom trenera, to je jedino što Jumić treba nadoknaditi, a poznavajući ga, on to može – kazao nam je Damir Krznar, koji smatra da Dinamo danas ima priliku protiv Salzburga doći do punog plijena.

A Bjelica i Jumić već imaju iskustvo s takvim situacijama, Bjelica se kao trener Union Berlina sukobio sa Saneom iz Bayerna i dobio tri utakmice kazne. Na klupu je uskočio Danijel Jumić uz suradnicu Marie-Louise Eta, tako da zacijelo već i Bjelica i njegov pomoćnik imaju uigrane akcije te da plavi neće previše trpjeti bez glavnog trenera na klupi.

Napomenimo da Bjelica kao trener u Salzburgu nije dobro prolazio, četiri je puta vodio momčad na tom stadionu, a i gubio s 1:4 i 2:6 kao trener Wolfsbergera te 1:5 i 0:4 vodeći bečku Austriju. No, sad neće biti na klupi plavih, možda će sudbina htjeti da iz VIP lože dođe do prve pobjede na tom stadionu koja bi za Dinamo u nastavku Lige prvak bila izuzetno važna, nakon Salzburga plavi idu k Slovanu u Bratislavu i te dvije utakmice mogle bi biti ključne u želji za prolaskom u nokaut fazu Lige prvaka (24 momčadi idu dalje).