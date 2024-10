GLEDAJTE UŽIVO Dario Šimić o idućem protivniku Dinama u LP: Jako su oslabljeni, slabosti izlaze na površinu

Proslavljeni vatreni i nekadašnji nogometaš Dinama Dario Šimić gost je u studiju Večernjeg lista. Šimić je najavio sutrašnju utakmicu plavih sa Salzburgom u Ligi prvaka, ali i progovorio o drugim aktualnostima u nogometu.

- Bio sam u Salzburgu kako je moj sin Roko igrao tamo. Infrastruktura je fenomenalna, imaju sve za odličan razvoj. No, polako se stvari počinju mijenjati jer Salzburg lani nije bio prvak. Vlasnik Mateschitz je preminuo i oni se traže. Nakon 10 godina su promijenili sustav, sada igraju 4-3-3. To je po meni dobro. No, ta je momčad jako oslabljena, trener i sportski direktor su nedokazani, momčad je mlada... Slabosti izlaze na površinu - rekao je Šimić i dodao:

- Nogomet se mijenja, posebno u posljednjih pet godina. Svi se bore i investiraju, više RB Salzburg nije jedini. Njihov koncept je pomalo zastario. To sada ne izgleda dobro, imaju igrače koji nisu na razini Lige prvaka. Dinamo je pokazao kvalitetu, ima igrače koji su iskočili. Vidjet ćemo kako će Bjelica to postaviti. Ta utakmica može otići u više smjerova. Obrana Salzburga dosta griješi i nadamo se da će oni prvi popustiti.

Dinamo?

- Nisam u klubu, ne radim to operativno, ali je Dinamo u posljednjih 20 godina puno napravio. Jedino što nam nedostaje su temelji, a to su stadion, kamp i sve što je neophodno da bi se klub razvijao. Ali, najlakše je pljuvati, Dinamo je napravio puno dobrih stvari. Treba održati momčad na ovoj razini jer je sve teže kada se prvi put ne plasiraš u Ligu prvaka.

Šimić je naglasio:

- Salzburg nije siguran da će dobiti. Poznajem obje momčadi i to je izjednačeno.

Dinamo je ukinuo svoju drugu momčad, a Šimić kaže da ne zna zašto je to napravljeno.

- Digli su se ostali klubovi u HNL-u, Hajduk, Rijeka, Osijek... Sve se manje daje prostora da se stavlja mladi igrač. Dobar primjer je Petar Sučić koji je igrao u drugoj momčadi, onda je odigrao 30 utakmica za Zrinjski. Dinamo ga je nakon toga ostavio i na kraju dobio igrača. Teško je sa 17 godina igrati i podnositi pritisak koji se stavlja pred igrača Dinama. Ali, hajde danas stvori novoga Modrića i Gvardiola.