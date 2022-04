VIDEO Bjelica odgovorio na pitanje dolazi li u Dinamo: Iznenađenja su uvijek moguća

Nenad Bjelica bio je miljenik navijača Dinama, a potom se s maksimirskim klubom rastao u ne baš najboljem tonu. I kada je preuzeo ulogu trenera Osijeka uvijek je otvoreno govorio da se čuje s Dinamovim igračima i nakon rastanka.

Iako su njegov odlazak iz kluba nakon svih uspjeha s Dinamom (osobito u Europi) navijači plavog kluba gledali sa sjetom, mnogima je pao u očima kada je u javnost procurila snimka u kojoj Bjelica upozorava Riječane ''J**ala vas korporacija, odbacit će vas kada im ne budete trebali". Konstatirali su tada mnogi: I njemu je odgovarala korporacija u jednome trenutku.

>> Press Osijeka uoči Istre:

Unatoč svemu, Bjelica je postao novi glavni kandidat za Dinamovu klupu nakon Ante Čačića. Kako to i biva u Dinamu, čim jedan trener dođe, taži mu se zamjena, a Čačić uz to i dalje ima predznak 'privremeni'. No, pitaju se navijači i Dinama i Osijeka - bi li to Bjelica doista napravio i tako 'pljunuo' u lice sam sebi, a i navijačima Osijeka koji su ga opet primili među svoje kao 'odbjeglog sina'?

Odgovorio je Bjelica i na pitanje o odlasku iz Gradskog vrta na presici pred idući HNL susret, onaj s Istrom koji je na rasporedu u nedjelju od 17:05.

- Nije trenutak da pričamo o tome, ne reagiram ni na kakve špekulacije, ne samo medijske - rekao je i dodao:

- Evo čuo sam po gradu da sam već potpisao predugovor s jednim klubom. Imam ugovor s Osijekom i ne razmišljam o odlasku. Tu sam došao odraditi svoj posao, minimalno tri godine, ali iznenađenja su uvijek moguća - zaključio je to pitanje.

Bude li se realizirao povratak Bjelice u Dinamo, teško da će ikada više vidjeti respekt svoga rodnog grada i navijača bijelo-plavih, a crveni X na dobro poznatom muralu vjerojatno će se vratiti za zauvijek.

Standings provided by SofaScore LiveScore

>> Odlazak Bjelice iz Dinama: