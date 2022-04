Glavobolje za Čačića: Čak 10 dinamovaca prijeti suspenzija za derbi, među njima i nositeljima

Nogometaši Dinama došli su do teško izborene 1-0 pobjede na gostovanju kod Gorice koja ih je približila obrani naslova prvaka Hrvatske.

Pobjedu Dinamu, baš kao i na nedavnom gostovanju kod Rijeke, donio je kapetan Arijan Ademi pogotkom u 85. minuti. Ni svemogući Kotarski nije mogao spriječiti pogodak, koji je postigao Dinamov kapetan. Dugačka akcija gostiju koja je počela od Bočkaja, dovela je loptu do Tolića na 20-ak metara, koji ju je uspio podići i prebaciti za Ademija. Ademi je ušao u kazneni prostor i lobao istrčalog Kotarskog. Lopta je pogodila vratnicu i odbila se u polje, ali prvi je na njoj ponovno bio Ademi i iz drugog pokušaja ju pospremio u mrežu.

Kako nogometaši Hajduka nisu uspjeli pobijediti Slaven Belupo na gostovanju u Koprivnici, gdje je utakmica završila bez pogodaka, a Osijek je još u subotu poražen u Rijeci, četiri kola prije kraja prvenstva Dinamo ima 69 bodova, pet više od Osijeka te šest više od Hajduka.

Povratak Ante Čačića na Dinamovu klupu nakon deset godina nije riješio problem Dinamove neefikasnosti. Plavi su i dalje riješili susret s minimalnim pozitivnim rezultatom. Doduše, kako je naglasio i Andrić, imali su dinamovci prilika, no realizacija i dalje nije na nivou, a rezultat od 1:0 ne izgleda kao preporod i uspješna šok terapija koju su na Maksimiru htjeli postići promjenom trenera. No, to ne znači da stvari neće izgledati bolje kroz preostala četiri kola.

Lokomotiva u gostima, Osijek kod kuće, Šibenik u gostima i Hajduk na Maksimiru za kraj prvenstva. Tako izgleda kraj prvenstva za plave, a prvi ispit je na redu u nedjelju od 19:05 u Kranjčevićevoj. Iako je ''svaka iduća najbitnija'' i 'razmišljati treba samo o idućem protivniku'', morat će dinamovci ipak djelomično biti već u susretu s Osijekom. Naime, čak 10 igrača u rosteru Zagrepčana prijeti suspenzija za susret sa Slavoncima zbog trećeg žutog kartona: Arijan Ademi, Bartol Franjić, Luka Ivanušec, Dominik Livaković, Josip Mišić, Josip Šutalo, Amer Gojak, Deni Jurić, Danijel Štefulj i Luka Menalo.

Bit će zanimljivo vidjeti kako će ih (i hoće li ih) dinamovci pokušati izbjeći. Doduše, vjerojatno se ni Čačić neće buniti budu li to kartoni zbog logičnih situacija, ali bude li tu 'gluposti', bit će novih glavobolja u Maksimirskoj 128 pred derbi s Osijekom.

Među Bjeličinim dečkima, takva situacija prijeti četvorici igrača: Damjanu Boharu, Mariju Jurčeviću, Laszlu Kleinheisleru i Darku Nejašmiću.

