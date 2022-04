FOTO Pjevačica oduševila Zagreb, Boysi bojkotirali susret, evo zbog čega

Zagrebački Dinamo i njegov kijevski imenjak odigrali su u Maksimiru prijateljsku, humanitarnu utakmicu koja je na kraju završila s 2:2. Rezultat u ovoj utakmici nije bio u prvom planu, ali valja reći da je to jalo dobar rezultat za zagrebačku momčad koja je igrala u jako šarenom sastavu, samo pet igrača koji su sad članovi prve momčadi upisalo je malu minutažu, dok su većinu susreta odigrali mladići iz druge momčadi. A kijevski Dinamo igrao je sa gotovo svim igračima prve momčadi.

Emotivna ukrajinska himna

Jerko Leko i Josip Pivarić, bivši igrači Dinamo Kijeva bili su na utakmici u Maksimiru i svečanoj loži, u poluvremenu su uz klupu popričali s nekoliko igrača kijevskog kluba. Još je malo onih koji su igrali dok je tamo bio Jerko Leko, ali Pivarić je u Kijevu igrao donedavno i poznaje većinu današnjih igrača kijevskog kluba.

Prije susreta je Michelle Andrade, ukrajinska pjevačica, inače rođena u Boiliviji, otpjevala je ukrajinsku himnu u Maksimiru, a jednu je ukrajinsku pjesmu otpjevala i na poluvremenu susreta. Prije nego je sudac Igor Pajač dao znak za početak utakmice, bila je i minuta šutnje za sve poginule u ruskoj invaziji na Ukrajinu.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 28.04.2022., stadion Maksimir, Zagreb - Prijateljska utakmica GNK Dinamo - Dynamo Kyiv. Sav prihod od susreta namijenjen je humanitarnoj pomoci u ratom zahvacenoj Ukrajini. Georgiy Buschan. Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

Dinamo je s Damirom Krznarom na trenerskoj klupi krenuo u sastavu: Zadro – Moran, Dilaver, Novak-Stanko, Perić – Burton, Vukotić, Menalo, Baturina, Rukavina – Jurić (a još su igrali: Tomek, Palić, Basil, Pena Marinković, Dizdarević, Čavlina, Šaranić, Katinić, Hrvoj, Krizmanić, Barišić, Laća, Duvnjak, Almuayyad, Ćuže i Daničić).

U sedmoj minuti zagrebački je Dinamo bio blizu vodstvu, no udarac Baturine završio je u vratnici. I odmah nakon toga u dobrom kontranapadu i lošem namještanju zaleđa Dilavera, Ukrajinci su poveli, strijelac je u devetoj minuti bio Vanat na dodavanje Dovbika.

Nakon toga orilo se s tribina 'Slava Ukrajina' i Dinamo Zagreb. No, nije to dugo trajalo, malo se vikalo i u drugom dijelu. No, šteta je što je tako malo BBB-a došlo na utakmicu, sjeverna tribina bila je gotovo prazna. Naime, navodno su s solidarizirali s najvatrenijim navijačima kijevskog kluba koji su protiv braće Surkis što su iskazivali prije početka tog brutalnog rata u Ukrajini. Šteta, jer upravo su Boysi prvi na našim terenima dali podršku Ukrajini za vrijeme sraza sa Sevillom, kao i na derbiju s Hajdukom u Poljudu kada su cijelu svoju tribinu 'obojali' u žuto-plavo, boje ukrajinske zastave.

Prilično jaki sastav kijevskog Dinama krenuo je bolje od kombinirane momčadi plavih koji su igrali u prigodnim žutim dresovima i svoju bolju igru okrunili su gosti drugim pogotkom već u 16. minuti, ponovno je strijelac bio Vanat.

No, i domaća momčad je imala što pokazati, pa je tako u 29. minuti nakon odlične akcije u 29. minuti smanjili na 1:2. Odlično je sve napravio Gabriel Rukavina, odigrao povratnu loptu a Milan Vukotić je sa 16 metara precizno i snažno opalio, lopta se od prečke spustila u vrata, stvarno krasan pogodak.

Krznarova momčad vratila se u rezultatsku ravnotežu u 38. minuti, krasno je prošao Menalo po desnoj strani i pogodio suprotni kut ukrajinskog vratara Bojka.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 28.04.2022., stadion Maksimir, Zagreb - Prijateljska utakmica GNK Dinamo - Dynamo Kyiv. Sav prihod od susreta namijenjen je humanitarnoj pomoci u ratom zahvacenoj Ukrajini. Jerko Leko, Josip Pivaric. Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

U drugom dijelu brojne izmjene malo su umrtvile utakmicu iako je bilo na obje strane, no na kraju je završilo s prijateljskih 2:2 što je za ovakvu momčad plavih jako dobar rezultat s obzirom da su Kijevljani prije par dana s 3:2 pobijedili Borussiju u Dortmundu.

- Utakmica s puno emocija, uz ukrajinsku himnu, spominjanje borbe za slobodu, sve te to mora dirnuti, suosjećaš s ljudima, jer znamo s čime se sreću, Hrvati su prošli taj pakao. Kijevljani su zahvali za sve što smo im pružili, oni su isto izbjeglice i mi smo počašćeni što su nam došli. Moram zahvaliti gledateljima koji su došli u respektabilnom broju. Skupilo se i nešto novca, no mislim da je još važnije pokazati tu empatiju s našim ukrajinskim kolegama i cijelim ukrajinskim narodom - rekao je Damir Krznar te o sportskom dijelu dodao:

- Lijepa utakmica, malo je izgledala kao NBA all-stars, samo napad, nema obrane. No, mogli mso vidjeti par igrača koji dolaze, koji su budućnost Dinama.

Nogomet je zaustavljao ratove

Obje su momčadi na kraju ispraćene pljeskom, a zaslužili su ga i svi gledatelji koji su došli na ovu utakmicu s koje prihod ide u humanitarne svrhe za pomoć napadnutoj Ukrajini. Za jučerašnji susret prodano je 4909 ulaznica, prihod je 263.000 kuna, a na stadionu je bilo 4170 gledatelja, više nego u utakmici Lige prvaka 2012. godine kada je u 1:1 snježnom susretu u Maksimiru bilo 3663 gledatelja.

- Zahvaljujem Dinamu i HNS-u što su prihvatili ovu ideju. Nažalost, teško je pričati o nogometu jer događaju se strašne stvari. No, Zagreb i Hrvatska pokazali su srce, svaka kuna je važna, puno ljudi je izgubilo domove, puno djece je izgubilo roditelje. I ovaj nogomet koji je bio lijep bar malo je odvratio misli od onoga što se događa u Ukrajini. Mojim igračima je jako teško, nalazimo se u Rumunjskoj, ova turneja je zamišljena da tako bar malo možemo razveseliti ukrajinski narod. Znate da se ukrajinsko prvenstvo neće nastaviti no Uefa je odlučila da će Šahtar i Dinamo Kijev igrati u Ligi prvaka i to je znak - dok je svijeta, vijeka, sporta i pravde, nogomet će postojati. Nogomet je u povijesti zaustavljao ratove, nadam se da će zaustaviti i ovaj i da će moj ukrajinski Dinamo ugostiti moj zagrebački Dinamo na uzvratu, na Olimpijskom stadionu u Kijevu - kazao je Ognjen Vukojević.

O posebnoj vezi Ukrajine i Hrvatske ekskluzivo za Premium Večernjeg lista u razgovoru s našim novinarom Željkom Jankovićem govorio je jedan od najmoćnijih ljudi Ukrajine Igor Surkis,: 'Putin je šizofrenik, vi Hrvati najbolje znate tko su agresori'.

