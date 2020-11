Bjelica kritizirao Dalićeve postupke: 'Izbornik je poslao krivu poruku'

Trener Osijeka Nenad Bjelica prokomentirao je poraz Hrvatske od Švedske (2:1) u Ligi nacija. Dotaknuo se odluka izbornika Zlatka Dalića.

- Izbornik je igračima poslao krivu poruku prije utakmice, trebao je izričito reći da se treba igrati na pobjedu, a ne kao što je on rekao da neće igrati na remi. Time je odmah igračima u glavu stavio razmišljanje o remiju, a baš tako naši su i igrali od prve minute. Kod 2:0 očekuješ da uđe centralna špica, no valjda izbornik zna zašto umjesto Budimira nije uveo Petkovića - rekao je trener Osijeka za Novu TV i dodao:

- Treba biti iskren i reći da je Hrvatska igrala loše, da je pobjeda Šveđana zaslužena, a mogla je biti i uvjerljiva.

Bjelica je naveo nekoliko detalja.

- Kod gola za 1:0 Kovačić je jako loše stajao, njegov igrač Kuleševski je stajao 8 metara od njega, to je taktički nedopustivo. No, nakon svega treba ovih 2:1 gledati kao pozitivan rezultat, jer i dalje odlučujemo sami o ostanku u Ligi nacija, a to je najvažnije uoči zadnjeg kola.

Bjelica je za kraj kritizirao ritam utakmica koji čeka igrače.

- Ovaj ritam tri utakmice u šest dana nije normalan, to je zaista nepotrebno, jer ljudsko tijelo ima granice.. Ne razumijem ove prijateljske utakmice, poput naše s Turskom, pa kome to treba.