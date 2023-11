Biznis sporta okreće se prema zemljama Perzijskog zaljeva, postaju epicentar

Po svemu sudeći svijet borilačkih sportova uskoro će imati novu Meku, i to baš u regiji, pa ako hoćete i u državi u kojoj se nalazi istoimeno sveto mjesto islama. Uostalom, poklonici borilačkih umijeća već naveliko hodočaste u taj dio svijeta jer se svako malo tamo događa nešto veliko. A i događat će se i nadalje.

Nedavna crossover borba između boksačkog prvaka Tysona Furyja i bivšeg MMA prvaka Francisa Ngannoua održana je u Saudijskoj Arabiji i bila je rijetko viđen spektakl. A to bi trebala biti i već dogovorena borba između Tysona Furyja i Oleksandra Usika za objedinjenog teškaškog prvaka svijeta kojeg će priznati sve četiri najuglednije federacije (WBC, WBA, IBF, WBO). A i ona će se održati u najvećoj državi Arapskog poluotoka.

Otkako je prijestolonasljednik princ Mohammad bin Salman 2016. predstavio svoj plan "Vision 2030", Saudijska Arabija uložila je milijarde dolara u organizaciju sportskih priredbi. Te investicije ne uključuju samo dovođenje najvećih nogometnih zvijezda u saudijske klubove (Ronaldo, Benzema, Brozović...) već i ulaganje u nogometne priredbe, ali i u golf, formulu 1, boks, košarku i kriket. Tako se i dogodilo da se po dva španjolska i talijanska nogometna Superkupa igraju u najvećoj državi Perzijskog zaljeva. A utrke formule 1 u zemljama Perzijskog zaljeva (Bahrain, UAE, Saudijska Arabija i Katar) već imaju svoju tradiciju.

Među svima njima, dojma smo, ipak se najviše ističe Saudijska Arabija koja je od 2021. do danas na sportske projekte potrošila 6,3 milijardi američkih dolara što je ulaganje u razini bruto domaćeg proizvoda manjih zemalja poput Crne Gore ili Barbadosa.

Ono što je trend jest da firma u vlasništvu kraljevske obitelji, SRJ Sports Investments, sve više ulaže u organizaciju natjecanja u popularnim sportovima, ponajprije u boksu. Pa su tako 2019. Saudijci u Diriyahu organizirali uzvrat između Anthonyja Joshue i Andyja Ruiza čiji je prvi, newyorški meč završio iznenađujućom pobjedom američkog Meksikanca. To što su pristali boriti se na, za velike boksačke priredbe, posve novom teritoriju obojici se itekako isplatio pa se vjeruje da je Joshua za tu borbu inkasirao 60 milijuna USD.

Nakon toga, Joshua se u Saudijskoj Arabiji borio s Usikom pri čemu su, nakon borbe u Jeddahu, podijelili 150 milijuna USD.

A na te dvije priredbe nastupao je i naš Filip Hrgović koji je u prosincu 2019. u Diriyahu nokautirao Amerikanca Molinu da bi u kolovozu prošle godine, u sunaslovnoj borbi, bodovno nadvisio Kineza Zhanga.

U veljači ove godine u Saudijskoj Arabiji brk su omrsili i youtuber Jake Paul i bratić Tysona Furyja, inače profesionalni boksač Tommy Fury. Svoju natjecateljski skoro pa beznačajnu, a zapravo prestižnu borbu uspjeli su prodati u 800.000 "pay per view" primjeraka pa su obojica uknjižila višemilijunski zaradu.

A sve to navodi nas na pomisao da bogata arapska zemlja s pozicije svjetske prijestolnice profesionalnog boksa polako ali sigurno istiskuje Las Vegas. A to je grad, kako je napisao novinar Guardiana, u kojem je ostarjeli Muhammad Ali izgubio svoj sjaj, gdje je Mike Tyson ugrizao Evandera Holyfielda za uho (dvaput), gdje je Floyd Mayweather demonstrirao svoju nepobjedivost i gdje su se odvijale mnoge druge velike borbe u povijesti "plemenite vještine". To je i mjesto gdje su brojni borci Ultimate Fighting Championshipa (UFC) poput Conora McGregora postali poznata imena golemog komercijalnog potencijala.

Uostalom, nedavno je u Abu Dhabiju, glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata, održana UFC-ova priredba na kojoj je prvak lake kategorije Islam Makačev obranio naslov protiv Australca Volkanovskog. A to je od 2010. pa do danas bila čak 19. UFC-ova priredba u regiji.

A netom prije te priredbe UFC je objavio da je produžio partnerstvo s glavnim gradom Emirata sve do 2028. godine. Abu Dhabi je prizorište na kojem je pokrenuto najprestižnije svjetsko natjecanje u grapplingu (ADCC) kojim dominiraju Brazilci, majstori brazilskog džiju-džicua. Ova borilačka vještina postala je u UAE nacionalnim sportom, uključenim u školske kurikulume, ali i u treninge policije i vojske.

U utrci u privlačenju sportskog svijeta u svoje dvorište Saudijska Arabija na poluotoku ima ozbiljne konkurente u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kataru koji je 2022. godine bio domaćin Svjetskog nogometnog prvenstva. Isto natjecanje Saudijska Arabija ugostit će 2034. godine što je naišlo na negodovanje brojnih organizacija za ljudska prava koja se, po njima, u toj zemlji evidentno krše.

No to što su u toj zemlji prava žena vrlo ograničena, što je kažnjivo izjašnjavati se homoseksualcem, što novinari s naprednijim stavovima završavaju u zatvorima, očito nije ni najmanji problem za sve one pohlepne ljude iz svijeta dohodovnih sportova.

Inače, kad se već UFC udomaćio u Emiratima, susjedna Saudijska Arabija sklopila je posao s konkurentskom organizacijom PFL čiji je teškaški prvak svojedobno bio i naš Ante Delija. Zapravo, država je postala manjinski vlasnik PFL-a s ulogom od 100 milijuna USD.

Osim toga, Saudijska Arabija ove je godine bila i domaćin Svjetskih borilačkih igara (Combat Games) i taj dio svijeta malo-pomalo postaje epicentar borilačkog svijeta. A Las Vegas kao da se s te pozicije povlači jer biznismeni iz "grada grijeha" očito mijenjaju smjer. Naime, nakon što su pokrenuli profesionalnu hokejsku momčad, u Vegasu će imati i klub američkog nogometa, ali i NBA momčad čiji bi (su)vlasnik volio biti LeBron James.

Svjetska prijestolnica kocke uživa reputaciju globalne turističke žarišne točke, koja mami posjetitelje iz svih kutaka svijeta koji žele uroniti u njegove zabavne sadržaje o čemu govori i 38,8 milijuna posjetitelja u prošloj godini.

I dok Las Vegas prati plime i oseke svijeta sporta koji se stalno mijenja, zaljevske države dolaze u središte pozornost i spremne zgrabiti priliku i zauzeti svoje mjesto kao novi epicentar borilačkih sportova.