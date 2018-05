Bizaran rasplet! Obranio penal u raspucavanju, sudac ga isključio

Nevjerojatna scena se dogodila tijekom utakmice Republike Irske i Nizozemske na Europskom prvenstvu igrača do 17 godina. Nizozemci su slavili u četvrtfinalu 5:4 u raspucavanju s bijele točke, tijekom kojega je irski golman - isključen, piše Goal.

Jimmy Corcoran je dobio drugi žuti karton jer je izašao s gol-crte tijekom penala Daishawna Redana kojeg je uspio obraniti. Corcoran je, prema češkom sucu Zbyneku Proskeu, prerano izašao sa svog gola, isključen je, a obranjeni penal se morao ponovno izvesti.

Ireland have been eliminated in bizarre, controversial fashion at the U17 Euros after goalkeeper Jimmy Corcoran was shown a second yellow card for moving off his line too early during the penalty shootout https://t.co/O48xsGehPh pic.twitter.com/yroYmS84ca