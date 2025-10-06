Naši Portali
PORAZ OD LOKOMOTIVE

Bivši trener Dinama otkrio gdje se pogriješilo: 'Ne znam zašto Kovačević to nije napravio'

06.10.2025.
u 17:40

- Došlo je do izražaja da trener cijelo vrijeme praktički nije odustao od svojih 11 ili 12 igrača. Bilo je vrijeme da posegne za činjenicom, koju je naglasio. To je da ima puno igračima, kojima vjeruje. Međutim, nije ih iskoristio kada je bilo vrijeme za to.

Poraz Dinama od Lokomotive i pobjedu Hajduka u Vinkovcima na gostovanju kod Vukovara na kraju prve četvrtine HNL-a za Sport Klub komentirao je Ilija Lončarević.

- Hajduk nije oduševio. Protiv Vukovara bio je slab, a ova pobjeda ne bi ga trebala zadovoljiti. Ako ga zadovoljava, nema previše šanse. Uvijek ima pojedince koji rješavaju utakmice, ali rezultat je puno bolji od prezentacije na terenu - rekao je Lončarević.

Osvrnuo se i na Dinamov poraz protiv Lokomotive.

- Došlo je do izražaja da trener cijelo vrijeme praktički nije odustao od svojih 11 ili 12 igrača. Bilo je vrijeme da posegne za činjenicom, koju je naglasio. To je da ima puno igračima, kojima vjeruje. Međutim, nije ih iskoristio kada je bilo vrijeme za to. Ovdje se radi o psihološkom stanju igrača i momčadi, a to je bilo nemoguće izbjeći nakon pobjede i putovanja te svega što momčad ima iza sebe odnosno da bude na maksimumu protiv suparnika koji je jako dobar - rekao je Lončarević i dodao:

- Lokomotiva je to pokazala protiv Hajduka i nemoguće je nadoknaditi pad igrača Dinama, koji nije bio onakav kao protiv Gorice. Bio je manji i opravdan te mislim da je to bila greška trenera, koji nije napravio ono za što je momčad složena. To su adekvatne zamjene na svim pozicijama i Dinamo to praktički ima te ne znam zašto to nije napravljeno. 

Na kraju je zaključio kako je izjednačenost HNL-a zapravo dobra stvar.

- Pozitivno je za ligu da najjače momčadi ne mogu pobjeđivati samo na ime. Snagu treba pokazati na terenu.

Ključne riječi
Dinamo Ilija Lončarević

