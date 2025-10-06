'Otkrit ću vam kako sam došao u Hrvatsku. Modrić mi je puno pomogao, a želio me i Dalić'

Uvijek je zanimljivo, pa i životno poučno, sjesti na kavu s najpoznatijim kamerunskim nogometašem koji je ikada igrao u Hrvatskoj, danas 42-godišnjim Mathiasom Chagom. Jer, njegova je priča filmska; od dolaska iz Yaoundea u Zagreb u tinejdžerskoj dobi, preko dokazivanja u novim nepoznatim okruženjima, pa preko teških muka s ozljedama, do čak pet naslova prvaka s Dinamom, igranja uz Zlatnu loptu Modrića. Chagina priča je priča o uspjehu, do kojega je putovao neizvjesnim, mukotrpnim rukavcima. Zato nam ju je i ispričao – kako kaže – da bi ona bila putokaz mladim ljudima, osobito sportašima, koji iz imaju mogućnost uspjeti u životu, ali pritom "nikada ne smiju zaboraviti od kuda su krenuli".
