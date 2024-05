Bivši trener Dinama i Hajduka u središtu jedne od najvećih prevara u svjetskom nogometu

Zaista bizarna priča dolazi s rumunjskih nogometnih terena. Traje istraga u slučaju nekadašnjeg nogometaša Barcelone, a danas člana bukureštanskog Dinama, Edgara Ie. Što se dogodilo? Ie je za Dinamo potpisao u veljači ove godine, ali on uopće nije ni došao u Rumunjsku?

Rumunjski novinar Daniel Sendre piše o tome da je čitavo vrijeme u Bukureštu zapravo bio njegov brat blizanac Edelino! Čitava stvar počela je biti sumnjiva već u trenutku kada je, navodno, Edgar Ie stigao u Bukurešt. Sve je iznenadila činjenica da on ne zna pričati engleski, a već je igrao u Španjolskoj, Francuskoj, Turskoj, Nizozemskoj...

- Izgleda mi nestvarno ovo što se dogodilo. Možda još uvijek sanjam. Krenuo sam pozivati prijatelje, ljude, da provjerim je li to stvarno istina. Ne mogu vjerovati. Nitko iz kluba to nije demantirao. Otkrili smo da ima brata blizanca koji isto igra nogomet - rekao je Florin Prunea, nekadašnji vratar rumunjske reprezentacije, a danas predsjednik Dinama iz Bukurešta.

Inače, klub je to kojeg vodi Željko Kopić, nekadašnji trener zagrebačkog Dinama i Hajduka. Pred bukureštanskim klubom su kvalifikacije za ostanak u elitnom rangu rumunjskog nogometa, a pored ove afere bit će se teško koncentrirati na nogomet.

La plus grande arnaque de l'histoire moderne du football, le club roumain du Dinamo Bucarest a recruté l'ancien joueur du Barcelone B Edgar Ié en février dernier et trois mois plus tard, ils ont découvert que c'était son frère jumeau Edelino qui jouait pour eux. @marca pic.twitter.com/4h8w4NtrFP — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) May 13, 2024

Drugi rumunjski novinar Emanuel Rosu na svom je X-profilu naveo da su iz kluba Edgara Iea tražili da pokaže neki dokument poput vozačke dozvole, a on je to odbio. Pojačalo je to sumnje da Ie uopće nije ta osoba, već da se zaista radi o bratu blizancu. Inače, i Ie i Edelino su iz Gvineje Bisao. Igrao je Ie za Barceloninu B-momčad, potom i za Villarreal, portugalski Belenenses, francuski Lille, Nantes, turske klubove Trabzonspor i Basaksehir... Edelino je pak nešto manje uspješan, do sad je igrao samo za juniore lisabonskog Sportinga te još neke manje portugalske klubove.

Ako se zaista i pokaže da je umjesto Edgara Iea igrao njegov brat blizanac, Kopićevoj momčadi moglo bi u završnici sezone biti oduzeto osam bodova. Naime, toliko je bodova Dinamo Bukurešt osvojio otkako je za njega potpisao Edgar Ie, koji je za klub skupio 240 minuta nogometa u tom broju utakmica. Tko ih je skupio zapravo, Ie ili Edelino, tek će se otkriti.